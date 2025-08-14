Golman Arsenala ne liči na sebe iz 2018. godine: Težak prelom na licu promijenio mu je izgled

David Raja, golman Arsenala i reprezentacije Španije, danas izgleda drugačije nego na početku karijere zbog teškog preloma kostiju lica koji je zaradio na fudbalskom terenu.

Izvor: JOSH SMITH/PPAUK / Shutterstock Editorial /Mark Kerton / PA Images/ Profimedia

Španski golman David Raja (29) istakao se kao jedan od najboljih golmana na svijetu od kada je pojačao Arsenal, ali mnogi ne znaju detalje o njegovoj životnoj priči. Zapravo, oni su koji od početka pratili karijeru španskog golmana sada mogu da vide očiglednu promjenu na njegovom licu, a oni koji su ga upoznali tek u posljednjih nekoliko sezona uopšte ne znaju šta je preživio.

Davne 2018. godine, kao fudbaler Blekburna, Raja je dobio snažan udarac u lice tokom fudbalske utakmice. David Raja je branio gol svog tima, napadao ga je Džej Rodrigez iz Vest Bromvič Albiona, a nakon njihovog sudara Španac je ostao da leži. Utakmica koja je na kraju završena 1:1 morala je biti prekinuta kako bi se Raji ukazala medicinska pomoć.

On je morao da bude prikačen na kiseonik odmah na terenu, a kasnije je prebačen u bolnicu gdje je nastavljeno liječenje. Između ostalog, Davidu je slomljena jedna od kostiju lica, pa njegov nos danas ima potpuno drugačiji oblik nego na početku karijere. Španac je odlučio da do kraja te sezone brani sa maskom, a da se zatim podvrgne operaciji.

Izvor: Dave Howarth / PA Images / Profimedia

"Igračima je bilo mučno od onoga što su vidjeli. Kost na vrhu nosa bila je skoro ugurana u lobanju, a nos mu je bukvalno visio. Neki igrači nisu mogli ni da gledaju - bilo je toliko loše", rekao je Toni Moubrou, tadašnji trener Blekburna. Scena je bila užasna, ali je Raju ova povreda ojačala i poslije nje je napravio neverovatan uspon u svejtskom fudbalu.

Kakvu karijeru ima David Raja?

Rođen je u Barseloni, ponikao je u Kornelji, a golmansku karijeru počeo je na malom fudbalu gdje je uspešno igrao i kao jedan od momaka u polju. Zbog toga danas ima izuzetnu sposobnost da nogom započinje napade svog tima, što Mikel Arteta posebno cijeni. Prve korake u velikom fudbalu napravio je kao član Kornelje, a zatim se sa 17 godine preselio u Englesku i pojačao Blekburn.

Izvor: Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia

Član tog engleskog tima bio je pet godina i upisao je 108 nastupa, uz napomenu da je prvu sezonu proveo na pozajmici u niželigaškom Sautendu. Za oko tri miliona funti kupio ga je Brentford, u kojem je zabilježio 161 nastup i potpuno se dokazao u Premijer ligi. Arsenal ga je platio gotovo 32 miliona evra i to nakon što je za jednogodišnju pozajmicu izdvojio oko tri miliona evra.

U međuvremenu je David Raja postao seniorski reprezentativac Španije, iako nikada nije branio za mlađe kategorije u svojoj zemlji. Do sada je zabilježio 11 nastupa za reprezentaciju, a bio je dio tima koji je osvojio Evropsko prvenstvo 2024. godine. Na turniru je zabilježio samo jedan nastup, u posljednjem kolu grupne faze.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!