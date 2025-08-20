Instagram objava potresla Premijer ligu: "Prekršili su obećanja, zato nećemo dalje zajedno"

Napadač Njukasla Aleksandar Isak njavio je odlazak iz kluba, po svaku cijenu.

Napadač Njukasla Aleksandar Isak (25) javno je kritikovao svoj klub zato što ga nije pustio da ode. On se u utorak uveče nije pojavio na svečanosti dodjele nagrada za najbolje igrače lige u Mančesteru, već se umjesto toga oglasio na društvenim mrežama.

"Ponosan sam zato što su me kolege profesionalni igrači uvrstili u idealni tim Premijer lige za sezonu 2024/25. Prije svega, za to hoću da zahvalim saigračima i svima u Njukaslu koji su me podržali. Večeras nisam na ceremoniji jer zbog svega što se događa, nisam osetio da je ispravno da budem tu", napisao je on i počeo o onome što ga tišti nedjeljama.

Sudeći prema riječima švedskog napadača, on ne može da pređe preko toga da ga klub ne pušta u Liverpul.

"Dugo sam ćutao, dok su drugi pričali. Ta tišina je omogućila ljudima da iznose svoju verziju događaja, čak i kada su znali da to nije ono što je zaista bilo rečeno i dogovoreno iza zatvorenih vrata. Realnost je da su obećanja data i da je klub znao moj stav već dugo vremena. Obmanjujuće je ponašati se sada tako kao da se problemi tek pojavljuju. Kada su obećanja prekršena i poverenje je izgubljeno, a odnos ne može da se nastavi. Tu se sada nalazim i zato je promjena najbolja za sve, ne samo za mene", naglasio je Isak.

Aleksander Isak ima 25 godina i ugovor sa Njukaslom do 2028. godine. Prošle sezone dao je čak 27 golova, a u Njukaslu je od 2022, kada je došao iz Real Sosijedada za 70 miliona evra. Prethodno je igrao za Borusiju Dortmund, Viljem Drugi i za matični AIK.

