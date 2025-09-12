Novi menadžer Notingem Foresta pehare osvaja tek u drugoj sezoni: Moraću odmah, ako bih da sačuvam posao

Novi trener Notingem Foresta Angelos Postekoglu rekao je da će možda morati da osvoji trofej u prvoj godini u engleskom klubu ako želi da zadrži posao.

Izvor: X - screenshot

Postekoglu je u utorak imovan za novog trenera Foresta, nakon što je Nuno Espirito Santo dobio otkaz.

Australijski trener bio je bez posla od juna, kada je dobio otkaz u Totenhemu. On je trenirajući taj londonski klub izjavio da "uvijek osvaja trofeje u drugoj godini u klubu", a obećanje je ispunio pošto je prošle sezone osvojio Ligu Evropa, što je bio prvi trofej Totenhema poslije 17 godina.

On je dobio otkaz 16 dana poslije tog trijumfa u Bilbau, pošto je ekipa zauzela 17. mjesto u Premijer ligi, što je bio najlošiji plasman u istoriji kluba.

Kako su prenijeli engleski mediji, na konferenciji za novinare Postekoglu je upitan o osvajanju trofeja u drugoj sezoni.

"Osvojio sam ih nekoliko i u prvoj sezoni. U Seltiku sam osvojio duplu krunu prve godine, tako da...", rekao je 60-godišnji trener.

Na pitanje da li će osvojiti trofej prve sezone u Forestu, on je odgovorio: "Da, naravno da mogu".

"Možda ću morati, druže, kako bih ostao i drugu godinu ovdje", dodao je Postekoglu.

On će pokušati da prekine niz od 35 godina bez trofeja, a imaće i priliku da odbrani titulu u Ligi Evrope.

"Želim da osvajam trofeje. To sam radio tokom čitave karijere. Gledajući prilike koje imam, svaki klub želi da bude uspješan, ali ono što sam vidio u posljednjih par godina, te ambicije podržane su delima. To su za mene savršeni uslovi", naveo je Postekoglu.

Govoreći o odlasku iz Totehema, trener je rekao da je mnogo prije finala Lige Evrope znao da će dobiti otkaz.

"Znao sam da se to sprema, pa nije bilo iznenađenje. Ali, osvojili smo trofej, imali smo paradu i to su bila sjajna tri dana i nisam htio to da pokvarim, poslije toga, nekako sam znao da je gotovo. Imao sam priliku da to procesuiram. Da li smatram da je to bilo nepravedno, drugi ljudi donose te odluke, to je na njima i morate da ih pitate za obrazloženje", naveo je on.

"Ono što znam je da sam imao dvije veoma, veoma izazovne godine, ali radio sam sa fantastičnim ljudima u fudbalskom odjeljenju. Navijačima smo donijeli poteškoće, ali nisam naletio ni na jednog koji nije želio da me zagrli i odvede kući na večeru, pa mora da sam nešto dobro uradio", dodao je Postekoglu.

On je rekao je veoma ponosan na postignuto u Totenhemu i da će to zauvijek nositi u srcu.

"Kako se završilo, zaista mnogo ne razmišljam o tome. Da budemo pošteni, otišao sam iz Seltika i Jokohame, siguran sam da su tamo zbog toga bili razočarani i shvatate da je to dio posla. Ali to mi je omogućilo da uđem u sve ovo i možda se ovakve stvari dešavaju sa razlogom", naveo je Postekoglu.

On će na klupi Foresta debitovati u subotu u Londonu protiv Arsenala u Premijer ligi.

(MONDO, agencije)