Crvena zvezda prodala najtalentovanijeg igrača: Odlazi u Premijer ligu, milioni stižu u Beograd

Talentovni defanzivac Veljko Milosavljević novi je fudbaler Bornmuta, saopštila je Crvena zvezda.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je prodala Veljka Milosavljevića! Talentovani defanzivac napušta srpski fudbal i seli se u Premijer ligu, a u budućnosti će nositi dres engleskog Bornmuta, koji je mjesecima ubjeđivao generalnog direktora Zvezdana Terzića da ga pusti. Zvezda je pristala na transfer u finišu prelaznog roka i sa svojim djetetom se pozdravila porukom na društvenim mrežama.

"Fudbalski klub Crvena zvezda obavještava javnost da je doskorašnji prvotimac crveno-bijelih Veljko Milosavljević novi fudbaler engleskog Bornmuta. Postao je jedan od najtalentovanijih fudbalera svoje generacije, nakon što je prošao kroz omladinsku školu Zvezde, upisavši četrdeset dva nastupa i jedan gol za prvi tim. Veljo, hvala i želimo ti sreću u nastavku karijere", navodi se u objavi na društvenim mrežama.

Milosavljević je godinama učio u mlađim kategorijama Crvene zvezde, igrao je i na pozajmici u Grafičaru, a korak po korak je išao do prvog tima. U seniorskom sastavu Zvezde osvojio je dvije šampionske titule i dva Kupa Srbije, a nastupio je na 27 mečeva i upisao jednu asistenciju.

Milosavljević je pripadao Zvezdinoj izuzetno talentovanoj generaciji fudbalera rođenih 2007. godine, u kojoj su bili još i Strahinja Stojković i Andrija Maksimović. Njih je Crvena zvezda prodala ovog ljeta u Sent Etjen, odnosno RB Lajpcig. Kao najbolji predstavnik generacije sada je u timu ostao Adem Avdić.