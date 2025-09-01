Zvezda dobila Tomasa Hendela na popustu: Tražili ga Porto i Milan, evo za koliko dolazi u Beograd

Crvena zvezda plaća 4.000.000 evra za Tomsa Hendela, kapitena Vitorije Gimaraeš.

Izvor: Youtube/Vitória SC/printscreen

Crvena zvezda u samom finišu prelaznog roka završava jedan od najvećih ljetnih poslova! Novi igrač srpskog šampiona biće doskorašnji kapiten Vitorije Gimaraeš, portugalski fudbaler austrijskog porijekla Tomas Hendel (24). Po informacijama koje ima MONDO, Zvezda će za njegove usluge platiti 4.000.000 evra.

Biće to još jedno veliko ulaganje Zvezde u igrački kadar koji trenira Vladan Milojević, ali smatraju klupski čelnici da će se isplatiti! Pored toga što bi Hendel trebalo da donese ogroman kvalitet u vezni red crveno-bijelih, vjeruje se i da je Tomas materijal za prodaju, odnosno da bi u narednom periodu klub mogao da zaradi na njegovom transferu.

Prije samo nekoliko dana propao je transfer Tomasa Hednela u CSKA iz Moskve, iako je ruski tim bio spreman da plati čak 6.000.000 evra. Zvezda će ga dobiti za dva miliona manje, odnosno za tri miliona manje nego početkom ljeta kada se raspitivala za usluge nekadašnjeg mladog reprezentativca Portugala. Tada je Vitorija bila "tvrda" i tražila čitavih 7.000.000 evra.

To i ne čudi, jer je Hendel bio jedan od najboljih igrača u prethodnoj sezoni, a na početku nove postao je kapiten kluba. Prije nekoliko mjeseci, odnosno tokom prethodne sezone, on je potpisao novi ugovor sa Vitorijom. Portugalski klub je obezbijedio saradnju do 2029. godine, a kao otkupnu klauzulu stavili su čitavih 50.000.000 evra. Naravno, bilo je nerealno da bilo koji tim plati toliki novac.

Istina, bilo je evropskih velikana koji su gledali ka Tomasu Hendelu ovog ljeta. Vezni fudbaler iz Portugala bio je na radaru italijanskog Milana, a slavni Porto je čak i započeo pregovore sa Vitorijom oko njegovog angažmana. Na kraju je sudbina htjela da obuče crveno-bijeli dres - igraće pored Radeta Krunića koji je svojevremeno nosio dres Milana, a u Ligi Evrope nastupiće protiv dva portugalska predstavnika.

