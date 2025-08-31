Pukla petarda u Novom Pazaru: Arnautović pokrenuo Zvezdinu mašineriju, Ivanić stavio tačku

Crvena zvezda ubjedljivo slavila u Novom Pazaru, dva gola Kataija, pogađali Ivanić, Arnautović, Endiaj.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde nastavili su pobjednički niz u Superligi Srbije protiv ekipe Novog Pazara, pošto su slavili sa 5:1, u okviru 7. kola domaćeg šampionata. Vladan Milojević je poslao Marka Arnautovića i Nemanju Radonjića na teren od prvog minuta, dok su na klupi ostali Šerif Endiaj i Mirko Ivanić.

Praktično nakon prvog kontakta sa loptom, Arnautović je pokazao klasu i pravovremeno uposlio Aleksandra Kataija koji je zatresao mrežu domaćih nakon nepuna dva minuta. Nisu se demoralisali Pazarci poslije brzog gola, stvorili su nekoliko šansi, ali je njihov kratkotrajni nalet presjekao Arnautović u 19. minutu.

Bio je to njegov prvenac u crveno-bijelom dresu, a zasluge za gol idu mladom Kostovu koji je ove večeri odigrao fenomenalan meč. Do kraja prvog poluvremena nije bilo većih šansi, pa je srpski šampion otišao na veliki odmor sa zavidnih 2:0.

Crvena zvezda je i drugo poluvrijeme otvorila na pravi način. Centaršut Kostova je bio presudan i kod trećeg gola, kada je u "trepavicu" pogodio Kataija koji je glavom po drugi put matirao Samčovića.

Uslijedio je odgovor Novog Pazara u 62. minutu preko Kinga koji je dobro reagovao na loptu Davidovića i donio slavlje na Gradskom stadionu. Ipak, nemilosrdni su bili predstavnici srpskog šampiona u nastavku, a koncentracija domaćih je potpuno popustila. Poker Crvene zvezde je donio Šerif Endiaj nakon solo akcije, da bi kapiten Mirko Ivanić stavio tačku na ubjedljivu pobjedu.