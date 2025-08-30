logo
Objavljen raspored Crvene zvezde u Ligi Evrope: Ispunila se želja Zvezdana Terzića

Objavljen raspored Crvene zvezde u Ligi Evrope: Ispunila se želja Zvezdana Terzića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Pogledajte kako izgleda raspored Crvene zvezde u ovogodišnjoj Ligi Evrope.

Raspored utakmica Crvene zvezde u Ligi Evrope Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda dobila je u petak vrlo težak žrijeb u ligaškoj fazi Lige Evrope, a dan kasnije UEFA je saopštila i raspored mečeva što smo prošle sezone vidjeli kao važan faktor u poretku.

Kako je rekao generalni direktor Zvezdan Terzić, najvažnije je bilo da ne dobiju prvu utakmicu protiv najboljeg tima u grupi - što je francuski Lil - a želja mu je ispunjena. Zvezda će "debitovati" u novoj Ligi Evrope protiv Seltika na svom terenu krajem septembra (24. septembar), a potom je čeka najteže gostovanje protiv Porta (2. oktobar).

Predstavljamo i kompletan raspored Crvene zvezde u ligaškoj fazi Lige Evrope koji bi navijači trebalo da zapamte:

  • 1 . kolo - 24.09.2025. Crvena zvezda - Seltik (21:00)
  • 2. kolo - 02.10.2025. Porto - Crvena zvezda (21:00)
  • 3. kolo - 23.10.2025. Braga - Crvena zvezda (18:45)
  • 4 . kolo - 06.11.2025. Crvena zvezda - Lil (18:45)
  • 5. kolo - 27.11.2025. Crvena zvezda - FCSB (21:00)
  • 6 . kolo - 11.12.2025. Šturm - Crvena zvezda (18:45)
  • 7 . kolo - 22.01.2026. Malme - Crvena zvezda (18:45)
  • 8 . kolo - 29.01.2026. Crvena zvezda - Selta Vigo (21:00)

Anketa

Da li ste zadovoljni žrijebom Zvezde u Ligi Evrope?

  • Odličan žrijeb, mora da se prođe

    42.86% (3)

  • Nije loše, svakako imamo veće šanse nego u Ligi šampiona

    57.14% (4)

  • Baš težak žrijeb, nismo imali sreće

    0% (0)

Da li ste zadovoljni žrijebom Zvezde u Ligi Evrope?

Rezultati

