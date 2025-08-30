Objavljen raspored Crvene zvezde u Ligi Evrope: Ispunila se želja Zvezdana Terzića

Pogledajte kako izgleda raspored Crvene zvezde u ovogodišnjoj Ligi Evrope.

Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda dobila je u petak vrlo težak žrijeb u ligaškoj fazi Lige Evrope, a dan kasnije UEFA je saopštila i raspored mečeva što smo prošle sezone vidjeli kao važan faktor u poretku.

Kako je rekao generalni direktor Zvezdan Terzić, najvažnije je bilo da ne dobiju prvu utakmicu protiv najboljeg tima u grupi - što je francuski Lil - a želja mu je ispunjena. Zvezda će "debitovati" u novoj Ligi Evrope protiv Seltika na svom terenu krajem septembra (24. septembar), a potom je čeka najteže gostovanje protiv Porta (2. oktobar).

Predstavljamo i kompletan raspored Crvene zvezde u ligaškoj fazi Lige Evrope koji bi navijači trebalo da zapamte:

1 . kolo - 24.09.2025. Crvena zvezda - Seltik (21:00)

2. kolo - 02.10.2025. Porto - Crvena zvezda (21:00)

3. kolo - 23.10.2025. Braga - Crvena zvezda (18:45)

4 . kolo - 06.11.2025. Crvena zvezda - Lil (18:45)

5. kolo - 27.11.2025. Crvena zvezda - FCSB (21:00)

6 . kolo - 11.12.2025. Šturm - Crvena zvezda (18:45)

7 . kolo - 22.01.2026. Malme - Crvena zvezda (18:45)

8 . kolo - 29.01.2026. Crvena zvezda - Selta Vigo (21:00)