Katastrofa za Crvenu zvezdu: Bez najboljeg u vječitom derbiju i na startu LE?

Vezista Crvene zvezde Rade Krunić mjesec dana van terena zbog povrede.

Rade Krunić Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Možda bi Crvena zvezda bila u Ligi šampiona da je mogla da računa na Radeta Krunića u prvom meču sa Pafosom, ali moraće srpski šampion da nastavi svoj evropski put u Ligi Evrope. Prvo kolo grupne faze je na programu 24. i 25. septembra, ali stižu loše vesti sa "Marakane". Rade Krunić je doživio peh i neće ga biti na terenu oko mjesec dana, prenosi "Sportklub".

Iskusni vezista je u revanšu plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona u Limasolu igrao pod injekcijama, a nakon dodatnih pregleda ustanovljeno je da ga čeka duža pauza. To najvjerovatnije znači da će propustiti prva dva kola u Ligi Evrope, kao i vječiti derbi sa Partizanom koji je na programu 20. septembra. Navodno je iz tog razloga i stopiran transfer Timija Maksa Elšnika u Trabzon.

Kako se navodi, realnost je da se vrati tek za treće kolo 23. oktobra. Tačan raspored utakmica još uvijek nije poznat, ali se očekuje da UEFA uskoro saopšti tačnu satnicu.

Ko su rivali Zvezde u Ligi Evrope?

Crvena zvezda će kao domaćin dočekati Lil, Seltik, Seltu i FCSB, dok će gostovati Portu, Bragi, Šturmu i Malmeu.

Raspored kola je već utvrđen:

1. kolo - 24/25. septembar 2025.

2. kolo - 2. oktobar 2025.

3. kolo - 23. oktobar 2025.

4. kolo - 6. novembar 2025.

5. kolo - 27. novembar 2025.

6. kolo - 11. decembar 2025.

7. kolo - 22. januar 2026.

8. kolo - 29. januar 2026.

