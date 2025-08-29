logo
"Velja ostaje... Ma, svi ostaju": Zvezdan Terzić najavio da dovodi samo još jednog igrača

"Velja ostaje... Ma, svi ostaju": Zvezdan Terzić najavio da dovodi samo još jednog igrača

0

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić govorio o planovima za finiš ljetnog prelaznog roka i žrijebu Lige Evrope.

Zvezdan Terzić o žrijebu Lige Evrope i prelaznom roku Izvor: TV Arena Asport/Screenshot

Crvena zvezda dobila je danas rivale na žrijebu Lige Evrope, a to će biti Lil, Seltik, FCSB, Selta, Porto, Braga, Šturm i Malme, što je po riječima generalnog direktora Zvezdana Terzića vrlo komplikovan put, ali o tome niko ne razmišlja.

"Sad baš komentarišemo, ne postoji dobar i loš žrijeb, nego šansa za promociju Crvene zvezde u Evropi. Moramo da izrazimo zadovoljstvo što smo dio ovoga i deveti put uzastopno igramo UEFA grupnu fazu. Žrijeb ko žrijeb, spremićemo se, imamo izuzetan igrački kadar, ali vidite - dobili smo dva kluba iz Portugala, pa smo dobili jedan francuski, jedan španski, pa četiri šampiona i to iz Škotske, Rumunije, Austrije i Švedske. Ali, Zvezda ima cilj da bude među najboljima i prođe dalje. To je cilj", naglasio je Terzić u izjavi za TV Arena Sport.

Vidjeli smo prošle godine u Ligi šampiona šta je ključno u ovom novom modelu: "Mnogo zavisi od rasporeda. Znaćemo ga tek sutra ili prekosutra. Važno je da izbjegnemo da prva bude najteža, Lil na Marakani, prvo da dobijemo neku lakšu, da počnemo s pobjedom. Procjene su da treba 11-12 bodova za dalje. Spremićemo se da obradujemo navijače".

Da li će Zvezda mijenjati tim?

Izvor: FK Crvena zvezda

Rok za prijavu tima je 2. septembar u ponoć, što znači da do tada Crvena zvezda ima vremena da se pojača ili "rasproda" tim, a prema rečima Zvezdana Terzića - ne treba previše očekivati.

"Možda dođe još samo jedan vezni igrač, inače svuda imamo po dva ili tri igrača. To je bio i problem za Milojevića, veliki broj igrača i onda je to sportsko nezadovoljstvo u svlačionici, morao je neke kompromise da pravi. Vidjećemo da li domaći ili strani. U razgovorima smo u posljednja dva-tri dana", naglasio je Zvezdan Terzić koji je poručio da svi ostali igrači Zvezde, za sada, ostaju uprkos ponudama.

"Veljko Milosavljević za sada ostaje. Svi ostaju", dodao je Terzić, dok je Mrkela dodao: "Može da bude još neki odlazak i u zavisnosti od toga ćemo praviti planove oko dolaska".

Zvezdan Terzić FK Crvena zvezda fudbal Liga Evrope

