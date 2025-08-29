logo
Crvena zvezda saznala sve rivale u Ligi Evrope!

Crvena zvezda saznala sve rivale u Ligi Evrope!

Autor Dragan Šutvić
0

Sve je jasno - evo sa kim igraju crveno-bijeli!

FK Crvena zvezda protivnici u Ligi Evrope Izvor: UEFA/Screenshot

Crvena zvezda saznala je danas na žrijebu Lige Evrope protiv koga će igrati ove jeseni i zime, a ni ovoga puta sreća joj nije bila naročito naklonjena.

Tako je odlučeno da će Crvena zvezda kod kuće igrati sa Lilom, Seltikom, SB-om (Steaua) i Seltom, dok će gostovati Portu, Bragi, Šturmu i Malmeu. Detaljan raspored utakmica dobićemo najvjerovatnije u subotu popodne, dok će najkasnije to biti u nedjelju.

Interesantno je da će Dinamo Zagreb gostovati Makabiju iz Tel Aviva, a Izraelci su formalni domaćini u Bačkoj Topoli. To znači da će hrvatski šampion doći u Srbiju, ako se nešto ne promijeni.

Datumi odigravanja utakmica su:

1. kolo - 24/25. septembar 2025.
2. kolo - 2. oktobar 2025.
3. kolo - 23. oktobar 2025.
4. kolo - 6. novembar 2025.
5. kolo - 27. novembar 2025.
6. kolo - 11. decembar 2025.
7. kolo - 22. januar 2026.
8. kolo - 29. januar 2026.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

FK Crvena zvezda Liga Evrope fudbal

