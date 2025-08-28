logo
Elšnik napustio Zvezdu za pet miliona evra: Otkriveno ime njegovog novog kluba

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Iskusni vezista crveno-bijelih uskoro će potpisati za Trabzon u Turskoj.

Timi Maks Elšnik potpisuje za Trabzon Izvor: MN PRESS

Vezista Crvene zvezde Timi Maks Elšnik (27) odlazi u turski Trabzon za pet miliona evra. Slovenac će napustiti "Marakanu" poslije 13 mjeseci, a nakon neuspjeha u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Iskusni kreator igre, zadužen za izvođenje prekida na "Marakani" (15 asistencija), nije uspio da ovog ljeta igra kao prošle sezone i rastanak nakon eliminacije protiv Pafosa neće biti iznenađenje.

S obzirom na to da je došao iz Olimpije prošlog ljeta za 1,5 miliona, Zvezda će na njemu utrostručiti zaradu, a Trabzon će dobiti reprezentativca Slovenije sa iskustvom nastupa u Ligi šampiona i na Evropskom prvenstvu.

Šta čeka Elšnika u Turskoj?

Elšnik će dijeliti poziciju u centralnom dijelu veznog reda sa Francuzom Batistom Mendijem (25 godina, 191 centimetar), najskupljim igračem Trabzona. Prošle godine njihov tim završio je na sedmoj poziciji tamošnje Superlige, a tri boda dijelila su ga od kvalifikacija za Konferencijsku ligu, pa je jasno da je ove takmičarske godine izlazak u Evropu jedan od prioriteta tima.

Elšnik je prije Zvezde igrao četiri godine za Olimpiju, a bio je i đak i član Derbi Kauntija, koji ga je slao na pozajmice u Svindon, Mansfild i Nortempton.

Ko je sve otišao iz Zvezde? 

Podsjetimo, njegovom prodajom crveno-bijeli su ovog ljeta zaradili više od 30 miliona evra od transfera.

  1. Andrija Maksimović (18) - RB Lajpcig za 14 miliona evra
  2. Lazar Jovanović (18) - Štutgart za pet miliona
  3. Timi Maks Elšnik (27) - Trabzon za pet miliona
  4. Strahinja Stojković (18) - Sent Etjen za 2,3 miliona
  5. Ebenezer Anan (22) - Sent Etjen za dva miliona
  6. Luka Ilić (26) - Ovijedo za dva miliona
  7. Hose Rodrigez Puma (27) - Huarez za 1,7 miliona
  8. Andrej Đurić (21) - Malme za 1,5 miliona

Tagovi

Timi Maks Elšnik FK Crvena zvezda Trabzonspor transferi

Komentari 0

