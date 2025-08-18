Biciklima prešli 500 km do Marakane, zbog sina: Elšnikovi roditelji napravili podvig pred Ligu šampiona

Otac i majka veziste Crvene zvezde stigli na stadion "Rajko Mitić" da podrže svog sina u meču protiv Pafosa, u plej-ofu za Ligu šampiona.

Izvor: Instagram/crvenazvezdafk

Biciklistički podvig napravili su roditelji veziste Crvene zvezde Timija-Maksa Elšnika, jer su na po dva točka došli iz slovenačkog Zlatoličja do stadiona "Rajko Mitić". Biciklistički par dočekao je upravo njihov sin, važan igrač Vladana Milojevića u borbi za plasman u Ligu šampiona.

Elšnikovi otac i majka došli su dan pred meč sezone Zvezde, protiv Pafosa (utorak, 21 čas) na početku plej-ofa za plasman u ligašku fazu Lige šampiona.

"Roditelji Timija Maksa Elšnika stigli su biciklima iz Zlatoličja u Sloveniji na Marakanu, pravo sa terena gdje je njihov sin počeo da igra fudbal, kako bi bodrili Crvenu zvezdu u plej-of meču za plasman u Ligu šampiona protiv Pafosa. Ponosni na Timijev put i uspjeh, njegovi najbliži nisu želeli da propuste priliku da ga podrže u jednoj od najvažnijih utakmica u karijeri. Zvezda je porodica!", saopštila je FK Crvena zvezda.

Udaljenost od Zlatoličja do Beogradaje 491.4 kilometra.

