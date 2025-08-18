Autor Dragan Šutvić

14 : 43 Kiprani nas vole! "Ne znam, oni sigurno imaju poštovanje prema Zvezdi. Vjerovatno im je čast, poštuju našu istoriju. Kipar je jedna od rijetkih evropskih zemalja koja nas je uvijek podržavala. Sa druge strane, ne bih mogao da vam kažem kako vide naš tim. Iskusni su, ali je malo degutantno da ih previše hvalimo", zaključio je Vladan Milojević.

14 : 42 U Pafosu ne pričaju grčki! "Volio bih da imam stabilnu liniju. Zbog povreda, kartona... Imam povjerenja u sve igrače. Koga god izaberem, vjerujem da će odraditi posao. Ekipa koju budem izveo je napravljena nakon niza filtera. Imamo neki plan za našu igru. Predviđamo šta može da se desi", rekao je Milojević i dodao: "Pafos igra drugačije nego Leh. I oni su izuzetno dobra ekipa. Pričali smo o tome. Mi ćemo uzeti da su Kiprani drugačiji, najmanje je to kiparski fudbal. U celom Pafosu ako ima njih četvoro koji pričaju grčki. Oni jesu kiparska ekipa, ali su najmanje kiparski... Pafos igra mnogo brže, direktnije, u tranziciji. Jednostavno, nezgodnija su ekipa od Leha".

14 : 42 O kartonima Zvezde! "Samo je Rade dobio karton zbog prigovora. Ako je toliko iskusan igrač kao što je Rade Krunić... Nije trebalo, slažem se sa tim. Znaju oni, profesionalci su, ali nije lako kontrolisati emocije i adrenalin. Nemamo mi tu ništa posebno da pričamo. Nova su pravila, stalno se mijenjaju. Mića, ako bude igrao, može da priča. Ja nisam ni znao... Sada i treneri dobijaju žute i crvene kartone, ne smijete ništa da pokazujete. Možete da pričate sa rukama u džepovima. Navijači to ne znaju. Raširiš ruke, ne kažeš ništa, dobiješ žuti karton", ističe trener Zvezde.

14 : 32 Uz pomoć Boga! "Potrudićemo se. Ne znam koji će biti rezultat, ali neće sutra biti riješeno. Ima i revanš. Uz Božiju pomoć, daće Bog da sve bude kako treba", dodao je Mirko Ivanić.

14 : 31 Suđenje? "Logično je da u ovoj fazi sude najbolje sudije. Imali smo dobro suđenje, nismo imali nikakve primjedbe. Treba da se fokusiramo na nas", rekao je Milojević.

14 : 30 Da li će igrati Ivanić? "Praksa je da dolazi na konferenciju onaj ko će da igra. Ne znam odakle vam da će Ivanić da igra", rekao je Vladan Milojević.

14 : 30 Učena? "Ne brine me što su pobijedili dva puta u gostima, bez primljenog gola. Rekao sam da su dobra ekipa, poštujem ih i ništa više od toga. Nećemo praviti sliku o njima kroz izlaganja. Oni su dobra ekipa, u dobrom momentumu, svakako su velika očekivanja i kod njih. Mislim da smo se dobro pripremili. Jedva čekamo utakmicu pred našim navijačima, nadam se da će ih biti više nego protiv Leha. Učena je tek došao, polako se uklapa, biće u konkurenciji, vidjećemo da li će igrati od prvog minuta", rekao je Milojević.

14 : 29 Ekspanzija na Kipru! "Kiprani osim Pafosa imaju i Omoniju i AEK koji igraju plej-of. Sigurno će imati dva predstavnika, Aris je ispao u produžecima. Pojavili su se kao dvije nove snage Pafos i Aris, sa vlasnicima iz inostranstva. Kupljeni su klubovi, mladi timovi koji nisu istorijski veliki timovi. Velikim ulaganjem, dolaskom dobrih igrača i trenera, u ovom trenutku imate da uvijek dvije dobre ekipe ne ulaze u plej-of. Svi imaju prebogate vlasnike, jednostavno je cijela priča oko toga. Ulažu ozbiljan novac", rekao je Milojević.

14 : 29 Utisci Mirka Ivanića! "Prošli smo ekipu sa Gibraltara, odradili smo posao i rekao sam da ne treba da letimo. Pobijedili smo Leh, koji dolazi iz jakog prvenstva. Nekima je djelovalo rutinski. Sad dolazimo do tog finala. Sutra nas čeka najteža utakmica. Do sada smo pokazivali da smo u najtežim utakmicama najkoncentrisaniji. Jedva čekam da počne."

14 : 23 Kadrovska situacija! "Volio bih da imam sve igrače na raspolaganju. Imamo kadrovskih problema zbog suspenzija, na to ne možemo da utičemo. Računam na ostale igrače da će da odrade svoj dio posla. Vjerovatno nećemo računati na njih za ovu utakmicu", rekao je Milojević, dok je Ivanić rekao da je spreman za sutrašnju utakmicu.

14 : 23 Prvi utisci Milojevića! "Pafos je ekipa koju dobro poznajem jer sam bio trener na Kipru kada su oni rasli kao ekipa. Dobra ekipa, ozbiljna. Posljednjih godina su osvojili Kup Kipra i prvenstvo. Dominantna su ekipa, razbili su grupu timova koji su bili favoriti u kiparskom prvenstvu. Trener im je iskusan, Karsedo je bio pomoćnik Emeriju. Imaju strpljenja, on je dugo tu. Očekuje nas izuzetno teška utakmica. Izbacili su jako dobru ekipu Makabija, pa jako dobru ekipu Dinama iz Kijeva. Sigurno imaju dobar momentum. Moji igrači su svjesni toga, igramo protiv jako dobre ekipe. U plej-ofu Lige šampiona nema ekipa koje nisu dobre. Uz svo poštovanje... Ništa više od toga! Dobro smo se pripremili. Imamo danas još jedan trening. Vidjećemo šta nam je najjače oružje, treba da nametnemo naš ritam, da se mi pitamo. Pafos je jako brz, igraju atipično, sa mnogo iskusnih stranaca. Biće zanimljiva utakmica, vidjećete šta smo spremili", rekao je Milojević.

14 : 22 Počinje konferencija! "Želio bih da u svoje ime, u ime igrača i stručnog štaba izjavim saučešće zbog smrti našeg navijača Save Delića, kao i gospodina Denu Tani. Ružna situacija koja nas je zadesila", rekao je Vladan Milojević na početku.

14 : 15 Milojević ima problem Na ovom meču neće biti Rodrigaa koji je dobio crveni karton na revanšu sa Lehom kao i Radeta Krunića koji je skupio dva žuta kartona.

14 : 13 Kako su stigli do duela? Crvena zvezda je savladala Leh u gostima 3:1, a na svom terenu je odigrala 1:1. Pafos je u oba duela dobio Dinamo Kijev i tako je stigao na "Marakanu".