Zvezda prodala važnog igrača: Krije ima kluba, ali se zna za koliko novca ide

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Zvezdin centralni vezista Timi Maks Elšnik napušta "Marakanu".

Crvena zvezda prodala Timija Maks Elšnika Izvor: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

FK Crvena zvezda je prodala Timija Maks Elšnika za četiri miliona evra, objavio je portal "Mozzart sport". On će nastaviti karijeru u Turskoj, a nije objavljeno ime tima koji ga je kupio.

Iskusni, 27-godišnji reprezentativac Slovenije napustiće Zvezdu poslije 13 mjeseci, tokom kojih je igrao standardno, nastupio 52 puta i bio zadužen za izvođenje prekida na "Marakani". Od prošlog ljeta namjestio je 15 golova, dao šest, ali ovog ljeta nije bio na svom nivou u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Njegovom prodajom Zvezda će djelimično sanirati finansijski gubitak zbog selidbe u Ligu Evrope, a ujedno i prihodovati više od 30 miliona evra od "izlaznih" transfera ovog ljeta. 

Ko je sve otišao iz Zvezde?

Ovo je spisak igrača koje je Zvezda prodala u toku aktuelnog prelaznog roka i on nije konačan, već se očekuje da veoma brzo bude proširen za nekoliko imena.

  1. Andrija Maksimović (18) - RB Lajpcig za 14 miliona evra
  2. Lazar Jovanović (18) - Štutgart za pet miliona
  3. Timi Maks Elšnik (27) - četiri miliona evra, ne zna se ime kluba
  4. Strahinja Stojković (18) - Sent Etjen za 2,3 miliona
  5. Ebenezer Anan (22) - Sent Etjen za dva miliona
  6. Luka Ilić (26) - Ovijedo za dva miliona
  7. Hose Rodrigez Puma (27) - Huarez za 1,7 miliona
  8. Andrej Đurić (21) - Malme za 1,5 miliona

Roditelji dolazili biciklom na Marakanu

Izvor: Instagram/crvenazvezdafk

Prošle sedmice, roditelji Timija Maksa Elšnika biciklom su iz Slovenije došli na stadion "Rajko Mitić" u Beogradu da bi podržali svog sina u meču protiv Pafosa. Izazvali su velike simpatije navijača, jer su prešli put od 500 kilometara na dva točka od Zlatoličja do glavnog grada Srbije.

Ispostaviće se da je to bio njegov možda oproštajni nastup za Zvezdu, koja ga je platila prošlog ljeta Olimpiji iz Ljubljane 1,5 miliona evra.

Tagovi

FK Crvena zvezda Timi Maks Elšnik

