"Njih dvojica nisu bili na nivou": Ranko Stojić zna zašto Crvena zvezda ne igra Ligu šampiona

Autor Dragan Šutvić
0

Ranko Stojić ocijenio je da su dvojica igrača Crvene zvezde bili ispod nivoa za Ligu šampiona.

Ranko Stojić o Crvenoj zvezdi Izvor: Arena sport/screenshot/MN press

Fudbalski analitičar i direktor FSS Ranko Stojić gostovao je na TV Arena Sport i kao i obično istakao se sjajnom analizom meča, ovoga puta duela Crvene zvezde i Pafosa u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Kiparski prvak je u 89. minutu uspio da izjednači i tako prođe dalje, dok Zvezdu sada čeka selidba u manje popularnu Ligu Evrope.

Gdje je pošlo po zlu i šta je Crvena zvezda mogla bolje, da ne bi doživjela da prvi put u eri Vladana Milojevića bude eliminisana u UEFA kvalifikacijama? Ranko Stojić ističe da su neki igrači bili ispod svog nivoa.

"Babika nije bio na nivou na kojem treba da bude, kao ni Ivanić", započeo je Ranko Stojić: "U redu, Ivanić je dao maksimum, ali nije pravio razliku na poziciji na kojoj je to jako važno, a vi ne možete bez tih prodora da napravite razliku protiv tima koji je regrupisan. Zato sam rekao da je Milson, koliko god i on sklon da ima pogrešne odluke u nekim momentima, da je on za ovaj stil igre i za to što Zvezda želi da igra, a da je Babika igrač za mečeve protiv jačih timova kada povučete liniju, pa kada imate prostor da lopta ide unaprijed. Večeras smo ga vidjeli malo više sa loptom, a mislim da je upotrebljiviji kada igra bez lopte", naglasio je još jednom Ranko Stojić.

U nastavku utakmice Arnautović i Radonjić su ušli sa klupe i malo "razmrdali" ekipu, ali nedovoljno za prolaz:

"Malo veći plus je donio Radonjić, mislim da je Ivanić trebalo da bude zamijenjen malo ranije", dodao je Stojić.

Šta dalje za Crvenu zvezdu?

Crvena zvezda će već u petak od 13 časova saznati protiv koga će igrati u Ligi Evrope, a biće u drugom šeširu. Ne znaju se još svi potencijalni rivali, ali većina je poznata, tako da ćemo vidjeti protiv kojih osam timova će crveno-bijeli igrati ove jeseni i zime.

Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda Liga šampiona Ranko Stojić

