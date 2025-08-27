UEFA već zabranila meč Zvezda - Dinamo Zagreb? Neočekivan obrt pred žrijeb Lige Evrope

Iako u teoriji Crvena zvezda može da izvuče i Dinamo Zagreb i Rijeku u Ligi Evrope, izgleda da će UEFA zabraniti spajanje srpskih i hrvatskih klubova na žrijebu.
Crvena zvezda ispala je u plej-ofu Lige šampiona protiv Pafosa (ukupni rezultat 3:2) što znači da će takmičenje nastaviti u grupnoj fazi Lige Evrope. Znamo da je u pitanju manje atraktivno takmičenje u kome su nagrade manje, ali takođe u njemu Crvena zvezda ima veće šanse da zabilježi dobar rezultat.
U prilog tome govori i činjenica da će biti u drugom šeširu na žrijebu u petak (13.00) kada će UEFA koristeći samo jedan taster odlučiti o tome s kojih osam ekipa će Zvezda igrati tokom zime i jeseni.
Iz svakog šešira Crvena zvezda će izvući po dvije ekipe - i tu će biti odlučeno protiv koga igra kod kuće, a koga na strani - dok je vrlo interesantno da bi moglo da se dogodi da UEFA "umiješa prste" u žrijeb. Preciznije, neće biti iznenađenje ako UEFA i ovog puta spreči mečeve srpskih i hrvatskih klubova.
Da li će Zvezda igrati s Dinamom i Rijekom?
Dinamo iz Zagreba je u prvom, a Rijeka u četvrtom šeširu i to u teoriji znači da bi Crvena zvezda mogla da igra protiv njih, međutim postoje indicije da će UEFA to spriječiti.
Specijalizovani profil "Football Meets Data" koji se bavi analizama žrijebova i projekcijama u UEFA takmičenjima objavio je da postoji način da se iz Niona opet spriječi duel srpskih i hrvatskih klubova, kako je već godinama u kvalifikacijama. Tada se obično klubovi stavljaju u različite podgrupe, ali navodno UEFA ima i sistem gdje po algoritmu može da spriječi određene mečeve i na žrijebu grupne faze.
"Kakve su šanse da gledamo Dinamo - Zvezda? Vjerovatno nula odsto. Sumnjamo da će kompjuter UEFA dozvoliti da dođe do toga kada je to lako moguće izbjeći. Isto je i sa mečom Rijeka - Zvezda", navodi se.
"UEFA je tiho razdvajala hrvatske i srpske klubove u različite podgrupe prilikom žrijeba kad god je to bilo moguće. U 2021. godini su ih spojili u plej-ofu Lige šampiona, ali to nije bilo moguće izbjeći jer u toj rundi nema podgrupa za žrijeb", dodatno je pojašnjeno da ćemo verovatno i ovoga puta biti uskraćeni za meč visokog rizika.
S kim onda može da igra Zvezda?
Ako precrtamo Dinamo i Rijeku, potrebno je sačekati još potpuni rasplet u kvalifikacijama Lige Evrope, ali se otprilike zna ko bi mogli da budu rivali Crvene zvezde.
Tako je najjači tim koji bi mogao na "Marakanu" Roma, a tu su i Porto, Fejnord, Aston vila, Fenerbahče, Lion, Notingem Forest, Bolonja, Štutgart... Dakle, više nego ozbiljna će biti Liga Evrope ove sezone i ne bi trebalo odmah "skakati" od sreće jer je UEFA uredila da i njeno drugo najjače takmičenje bude zanimljivo.
Kako izgleda novi format Lige Evrope
Kao i u Ligi šampiona, ligašku fazu Lige Evrope igra 36 timova, a 16 će se plasirati u plej-of za nokaut fazu, dok će prvih osam direktno ući u osminu finala. Utakmice će biti igrane četvrtkom izuzev finala, koje će biti igrano srijedom. Ekipe na žrijebu saznaju imena osam timova protiv kojih će igrati po jednom, u navedenim terminima:
- 1. kolo 24/25 septembar
- 2. kolo 2. oktobar
- 3. kolo 23. oktobar
- 4. kolo 6. novembar
- 5. kolo 27. novembar
- 6. kolo 11. decemebar
- 7. kolo 22. januar
- 8. kolo 29. januar
Plej-of za nokaut fazu igra se 19. i 26. januara, osmina finala 12. i 19. marta, četvrtfinale 9 i 16. aprila, polufinale 30. aprila i 7. maja, a finale je zakazano za 20. maj na stadionu Bešiktaša u Istanbulu.
