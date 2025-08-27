Iako u teoriji Crvena zvezda može da izvuče i Dinamo Zagreb i Rijeku u Ligi Evrope, izgleda da će UEFA zabraniti spajanje srpskih i hrvatskih klubova na žrijebu.

Izvor: Harold Cunningham / AFP / Profimedia / MN Press

Crvena zvezda ispala je u plej-ofu Lige šampiona protiv Pafosa (ukupni rezultat 3:2) što znači da će takmičenje nastaviti u grupnoj fazi Lige Evrope. Znamo da je u pitanju manje atraktivno takmičenje u kome su nagrade manje, ali takođe u njemu Crvena zvezda ima veće šanse da zabilježi dobar rezultat.

U prilog tome govori i činjenica da će biti u drugom šeširu na žrijebu u petak (13.00) kada će UEFA koristeći samo jedan taster odlučiti o tome s kojih osam ekipa će Zvezda igrati tokom zime i jeseni.

Iz svakog šešira Crvena zvezda će izvući po dvije ekipe - i tu će biti odlučeno protiv koga igra kod kuće, a koga na strani - dok je vrlo interesantno da bi moglo da se dogodi da UEFA "umiješa prste" u žrijeb. Preciznije, neće biti iznenađenje ako UEFA i ovog puta spreči mečeve srpskih i hrvatskih klubova.

Da li će Zvezda igrati s Dinamom i Rijekom?

Vidi opis UEFA već zabranila meč Zvezda - Dinamo Zagreb? Neočekivan obrt pred žrijeb Lige Evrope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

Dinamo iz Zagreba je u prvom, a Rijeka u četvrtom šeširu i to u teoriji znači da bi Crvena zvezda mogla da igra protiv njih, međutim postoje indicije da će UEFA to spriječiti.

Specijalizovani profil "Football Meets Data" koji se bavi analizama žrijebova i projekcijama u UEFA takmičenjima objavio je da postoji način da se iz Niona opet spriječi duel srpskih i hrvatskih klubova, kako je već godinama u kvalifikacijama. Tada se obično klubovi stavljaju u različite podgrupe, ali navodno UEFA ima i sistem gdje po algoritmu može da spriječi određene mečeve i na žrijebu grupne faze.

Probably 0%. We doubt that UEFA's computer will allow that match to happen when it's so easily avoidable.https://t.co/VSZpifvqyE — Football Meets Data (@fmeetsdata)August 26, 2025



"Kakve su šanse da gledamo Dinamo - Zvezda? Vjerovatno nula odsto. Sumnjamo da će kompjuter UEFA dozvoliti da dođe do toga kada je to lako moguće izbjeći. Isto je i sa mečom Rijeka - Zvezda", navodi se.

"UEFA je tiho razdvajala hrvatske i srpske klubove u različite podgrupe prilikom žrijeba kad god je to bilo moguće. U 2021. godini su ih spojili u plej-ofu Lige šampiona, ali to nije bilo moguće izbjeći jer u toj rundi nema podgrupa za žrijeb", dodatno je pojašnjeno da ćemo verovatno i ovoga puta biti uskraćeni za meč visokog rizika.

S kim onda može da igra Zvezda?

Vidi opis UEFA već zabranila meč Zvezda - Dinamo Zagreb? Neočekivan obrt pred žrijeb Lige Evrope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: EPA/SAKIS SAVVIDES Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: EPA/SAKIS SAVVIDES Br. slika: 21 21 / 21 AD

Ako precrtamo Dinamo i Rijeku, potrebno je sačekati još potpuni rasplet u kvalifikacijama Lige Evrope, ali se otprilike zna ko bi mogli da budu rivali Crvene zvezde.

Tako je najjači tim koji bi mogao na "Marakanu" Roma, a tu su i Porto, Fejnord, Aston vila, Fenerbahče, Lion, Notingem Forest, Bolonja, Štutgart... Dakle, više nego ozbiljna će biti Liga Evrope ove sezone i ne bi trebalo odmah "skakati" od sreće jer je UEFA uredila da i njeno drugo najjače takmičenje bude zanimljivo.

[Projected UEL league stage]



UPDATE AFTER MATCHES ON 26 AUG



✅ IN:

▪️ Celtic



❌ OUT:

▪️ Kairat



Changes in pots:

▪️ Basel drops to Pot 3

▪️ Celta Vigo drops to Pot 4

▪️ Celtic enter Pot 2



Full projections and % for all teams in UCL UEL UECL…pic.twitter.com/ufECyZsvfJ — Football Meets Data (@fmeetsdata)August 26, 2025



Kako izgleda novi format Lige Evrope

Kao i u Ligi šampiona, ligašku fazu Lige Evrope igra 36 timova, a 16 će se plasirati u plej-of za nokaut fazu, dok će prvih osam direktno ući u osminu finala. Utakmice će biti igrane četvrtkom izuzev finala, koje će biti igrano srijedom. Ekipe na žrijebu saznaju imena osam timova protiv kojih će igrati po jednom, u navedenim terminima:

1. kolo 24/25 septembar

2. kolo 2. oktobar

3. kolo 23. oktobar

4. kolo 6. novembar

5. kolo 27. novembar

6. kolo 11. decemebar

7. kolo 22. januar

8. kolo 29. januar

Plej-of za nokaut fazu igra se 19. i 26. januara, osmina finala 12. i 19. marta, četvrtfinale 9 i 16. aprila, polufinale 30. aprila i 7. maja, a finale je zakazano za 20. maj na stadionu Bešiktaša u Istanbulu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!