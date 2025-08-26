logo
"Jedva čekate negativno, sve gledate kroz novac": Vladan Milojević povisio ton na novinare iz Srbije na Kipru

"Jedva čekate negativno, sve gledate kroz novac": Vladan Milojević povisio ton na novinare iz Srbije na Kipru

Autor Mladen Šolak
0

Trener Crvene zvezde digao ton na konferenciji za novinare poslije poraza u dvomeču protiv Pafosa

Vladan Milojević ljut na novinare poslije ispadanja od Pafosa - nije katastrofa Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević bio je vidno pod utiskom bolne eliminacije nakon poraza od Pafosa u plej-ofu za Ligu šampiona.

Na konferenciji za novinare bio je upitan da li je Zvezda doživjela neuspjeh eliminacijom od Pafosa i nekoliko puta je ponovio da ne smatra to "katastrofom", optuživši medije da tako ocjenjuju poraz.

"Neću da dajem takve izjave i nisam takve davao. Koliko god da to budete pisali, ja se sa tim ne slažem. Šta to znači da li je uspjeh ili neuspjeh, katastrofa ili ne? Kod nas je sve život ili smrt, kao da neće da svane i da je sudnji dan. Nismo uspjeli, imamo Ligu Evrope, sada ne treba da nam se nabija da ćemo da igramo polufinale i da osvojimo Ligu Evrope".

U dahu je nastavio neku vrstu polemike sa novinarima.

"Pretjerano je i sa vaše strane, sa svih strana, stalno su neke obaveze i onda su neke tragedije. Trudićemo se da napravimo dobre rezultate u Ligi Evrope, kao što smo se trudili i u ostalim grupnim fazama koje smo igrali, vidjećemo, fudbal je to. Da li je katastrofa, ovo-ono, zašto bi bila katastrofa? Fudbal se igra, pa šta".

"Sve gledate kroz novac, jedva čekate nešto negativno"

Da li se slaže da je neuspjeh što Zvezda nije prošla Pafos, s obzirom na ulaganja crveno-bijelih ovog ljeta?

"Vi gledate kroz novac, ne kako je i šta je igrao. Rade (Krunić) je igrao sa tri injekcije, bilo je pitanje dana, trenutka da li će dijete moći da igra, karijera mu je bila u pitanju. Samo se teži ekskluzivama, pitanjima. Postavljate takva pitanja, jedva čekate da bude nešto negativno. Kakve veze ima, i druge ekipe su ulagale, pa šta?"

"Ovdje je samo pitanje kada se nešto igra oko novca, prvi put se sve vrti oko novca, fudbal više nema veze sa sportom, samo oko novca. Da vam odgovorim, ne mislim da je katastrofa, da li se neko slaže sa mnom ili ne, to je nebitno, to je moje mišljenje".

Tagovi

Vladan Milojević fudbal FK Crvena zvezda

