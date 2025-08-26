Milojević poslije poraza prozvao Kiprane: "Nivo seoske lige, sa ovakvim ponašanjem će u Evropu?"

Trener Crvene zvezde ljut na domaćina poslije eliminacije svog tima u plej-ofu za Ligu šampiona protiv Pafosa na Kipru

Izvor: TV Arena sport

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević oglasio se poslije šokantne eliminacije iz plej-ofa za plasman u Ligu šampiona protiv Pafosa (1:1, ukupnim skorom 2:3). Njegov tim je primio gol u 89. minutu na Kipru i ostao bez produžetaka, pa će provesti jesen u Ligi Evrope.

"Šokantno. Moramo da se osvrnemo na obe utakmice. Kada u prvom meču primite gol na početku i kada primite na kraju meča gol, pričali smo individualno i kolektivno šta rade, iz te kombinacije nam daju gol. Nestvarno na ovom nivou", kazao je on za TV Arena sport.

Govorio je Milojević o velikoj tenziji i nesportskim događajima na stadionu u Limasolu.

"Osvrnuo bih se na volju i htjenje, sve vrijeme je bila tuča, problemi na tribini, imamo dva prebijena igrača, neće da daju loptu... Vidjeli ste, strašno, ovo je na nivou seoske lige. Idemo u Ligu Evrope, borićemo se, čestitam svojim igračima na borbi. Ima igrača koji su igrali pod ozbiljnim povredama kao što je Rade Krunić, koji je primio tri injekcije i bilo je pitanje da li će da igra".

"Sad treba da kažem da je Pafos bolji"

"Neki put je fudbal surov, nekad radi za vas, nekad protiv vas. Idemo dalje. Sad treba da kažem da je Pafos bio bolji, ako će ovako i sa ovakvim ponašanjem da igraju u Evropi, onda da kažem da to Evropi treba"

Nije htio da previše analizira poraz, da se njegov govor ne bi pretvorio u traženje alibija. Apostrofirao je da žali što nije imao pun sastav u dvomeču protiv Pafosa.

"Fudbal je igra grešaka. U nekim situacijama je trebalo bolje, nekad smo pravili početničke greške. Nije trenutak da analiziram, pretvorilo bi se u alibi. Da smo imali spremne sve igrače u obje utakmice sigurno da pitanje prolaska ne bi bilo dovedeno u pitanje. To je sve fudbal, ne mogu da kažem da mi nije krivo, krivo mi je, ali imamo Ligu Evrope, jedini smo predstavnici Srbije i idemo da se borimo za naš grad, Srbiju, klub i navijače"