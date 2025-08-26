Trener Crvene zvezde ljut na domaćina poslije eliminacije svog tima u plej-ofu za Ligu šampiona protiv Pafosa na Kipru
Trener Crvene zvezde Vladan Milojević oglasio se poslije šokantne eliminacije iz plej-ofa za plasman u Ligu šampiona protiv Pafosa (1:1, ukupnim skorom 2:3). Njegov tim je primio gol u 89. minutu na Kipru i ostao bez produžetaka, pa će provesti jesen u Ligi Evrope.
"Šokantno. Moramo da se osvrnemo na obe utakmice. Kada u prvom meču primite gol na početku i kada primite na kraju meča gol, pričali smo individualno i kolektivno šta rade, iz te kombinacije nam daju gol. Nestvarno na ovom nivou", kazao je on za TV Arena sport.
Govorio je Milojević o velikoj tenziji i nesportskim događajima na stadionu u Limasolu.
"Osvrnuo bih se na volju i htjenje, sve vrijeme je bila tuča, problemi na tribini, imamo dva prebijena igrača, neće da daju loptu... Vidjeli ste, strašno, ovo je na nivou seoske lige. Idemo u Ligu Evrope, borićemo se, čestitam svojim igračima na borbi. Ima igrača koji su igrali pod ozbiljnim povredama kao što je Rade Krunić, koji je primio tri injekcije i bilo je pitanje da li će da igra".
"Sad treba da kažem da je Pafos bolji"
Milojević poslije poraza prozvao Kiprane: "Nivo seoske lige, sa ovakvim ponašanjem će u Evropu?"
"Neki put je fudbal surov, nekad radi za vas, nekad protiv vas. Idemo dalje. Sad treba da kažem da je Pafos bio bolji, ako će ovako i sa ovakvim ponašanjem da igraju u Evropi, onda da kažem da to Evropi treba"
Nije htio da previše analizira poraz, da se njegov govor ne bi pretvorio u traženje alibija. Apostrofirao je da žali što nije imao pun sastav u dvomeču protiv Pafosa.
"Fudbal je igra grešaka. U nekim situacijama je trebalo bolje, nekad smo pravili početničke greške. Nije trenutak da analiziram, pretvorilo bi se u alibi. Da smo imali spremne sve igrače u obje utakmice sigurno da pitanje prolaska ne bi bilo dovedeno u pitanje. To je sve fudbal, ne mogu da kažem da mi nije krivo, krivo mi je, ali imamo Ligu Evrope, jedini smo predstavnici Srbije i idemo da se borimo za naš grad, Srbiju, klub i navijače"