Kairat ispisao istoriju - od prvog kola kvalifikacija do Lige šampiona, prvi put od osnivanja kluba!

Kazahstanski klub se prvi put u istoriji plasirao u evropsku elitu. Krenuo je od prvog kvalifikacionog kola...

Izvor: Andrew Milligan / PA Images / Profimedia

Kazahstanski Kairat ostvario je najveći evropski uspjeh u istoriji kluba i plasirao se u Ligu šampiona!

Klub koji je, između ostalog, prije četiri godine pretprio ubjedljiv poraz u dvomeču sa Crvenom zvezdom krenuo je ovog ljeta od prvog kvalifikacionog kola.

Izašao je na kraj sa ljubljanskom Olimpijom, da bi potom u drugom i trećem kolu eliminisao KuPS i Slovan.

U plej-ofu je ukrstio koplja sa slavnim škotskim Seltikom, protiv kojeg je morao da igra produžetke.

Nijedan pogodak nije postignut u ovom dvomeču koji je trajao 210 minuta, da bi na kraju Kairat uspio da trijumfuje boljim izvođenjem penala (3:2).

Kairat je, da sve bude zanimljive, tek 266. klub na UEFA rang-listi, sa koeficijentom 5.500!

Do sada je najveći uspjeh ovog kluba na evropskoj sceni bio plasman u grupnu fazu Konferencijske lige, u seozni 2021-22. Tada je Kairat, u konkurenciji Bazela, Karabaga i Omonije, bio četvrti u grupi.

Bio je to jedini put da je Kairat igrao u grupi nekog evropskog takmičenja. Prije deset godina su igrali plej-of za mjesto u Ligi Evrope protiv Bordoa, kada je francuski tim prošao dalje zbog gola u gostima.

