logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kairat ispisao istoriju - od prvog kola kvalifikacija do Lige šampiona, prvi put od osnivanja kluba!

Kairat ispisao istoriju - od prvog kola kvalifikacija do Lige šampiona, prvi put od osnivanja kluba!

Autor Dragan Šutvić
0

Kazahstanski klub se prvi put u istoriji plasirao u evropsku elitu. Krenuo je od prvog kvalifikacionog kola...

Kairat u Ligi šampiona Izvor: Andrew Milligan / PA Images / Profimedia

Kazahstanski Kairat ostvario je najveći evropski uspjeh u istoriji kluba i plasirao se u Ligu šampiona!

Klub koji je, između ostalog, prije četiri godine pretprio ubjedljiv poraz u dvomeču sa Crvenom zvezdom krenuo je ovog ljeta od prvog kvalifikacionog kola.

Izašao je na kraj sa ljubljanskom Olimpijom, da bi potom u drugom i trećem kolu eliminisao KuPS i Slovan.

U plej-ofu je ukrstio koplja sa slavnim škotskim Seltikom, protiv kojeg je morao da igra produžetke.

Nijedan pogodak nije postignut u ovom dvomeču koji je trajao 210 minuta, da bi na kraju Kairat uspio da trijumfuje boljim izvođenjem penala (3:2).

Kairat je, da sve bude zanimljive, tek 266. klub na UEFA rang-listi, sa koeficijentom 5.500!

Do sada je najveći uspjeh ovog kluba na evropskoj sceni bio plasman u grupnu fazu Konferencijske lige, u seozni 2021-22. Tada je Kairat, u konkurenciji Bazela, Karabaga i Omonije, bio četvrti u grupi.

Bio je to jedini put da je Kairat igrao u grupi nekog evropskog takmičenja. Prije deset godina su igrali plej-of za mjesto u Ligi Evrope protiv Bordoa, kada je francuski tim prošao dalje zbog gola u gostima.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kairat fudbal Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC