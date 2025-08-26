UŽIVO, PAFOS - CRVENA ZVEZDA: Meč sezone, za Ligu šampiona!

Crvena zvezda od 21 čas protiv Pafosa u Limasolu igra za plasman u najjače evro-takmičenje.
Crvena zvezda od 21 čas na Kipru protiv Pafosa igra za plasman u Ligu šampiona.
Tim Vladana Milojevića mora da nadoknadi rezultatski minus iz Beograda, gdje je na "Marakani" izgubio 1:2. Pratite uz MONDO meč sezone crveno-bijelih.
Vremenski uslovi u Limasolu
Uoči utakmice temperatura je 27 stepena Celzijusa, a vlažnost vazduha je 78 odsto
Ovo je sastav Zvezde!
ZVEZDA: Mateus - Seol, Milosavljević, Veljković, Tiknizjan - Elšnik, Krunić - Babika, Duarte, Ivanić - Endiaje
Trener crveno-bijelih Vladan Milojević postupio je hrabro i od starta utakmice pružio na mjestu štopera šansu mladom Veljku Milosavljeviću ispred Rodrigaa, projektovanog prvog štopera crveno-bijelih. Mladi Požarevljanin opravdao je očekivanja u prvoj utakmici i zato je dobio šansu i u revanšu.
Kako su Zvezda i Pafos stigli u plej-of
Crveno-bijeli počeli su kvalifikacije u 2. kolu, pa eliminisali šampiona Gibraltara, Linkoln (1:0, 5:1), a onda u 3. rundi i prvaka Poljske, Leh (3:1, 1:1). Sa druge strane, Pafos je u 2. rundi eliminisao Makabi (1:1, 1:0), a u 3. rundi Dinamo Kijev (1:0, 2:0).
Najbolji strijelac Zvezde u Evropi, Bruno Duarte
Brazilski napadač, sposoban da igra u špicu, po boku, kao i kao polušpic postigao je već četiri gola ovog ljeta u Evropi, uključujući i pogodak protiv Pafosa prošlog utorka. Nije iskoristio jedanaesterac, ali je odbijenu loptu glavom o prečku poslao preko crte.
Poznati Englez na centru
Utakmicu Pafos - Crvena zvezda sudiće poznati engleski arbitar Majkl Oliver
Fudbaleri Crvene zvezde od 21 čas igraju meč sezone, revanš protiv Pafosa u plej-ofu za plasman u Ligu šampiona. U Beogradu su izgubili 1:2 i u Limasolu imaju imperativ pobjede da bi ostvarili glavni cilj i ponovo se našli u društvu najboljih timova Evrope. Pratite meč uz MONDO.