UŽIVO, PAFOS - CRVENA ZVEZDA: Meč sezone, za Ligu šampiona!

20 : 00 Vremenski uslovi u Limasolu Uoči utakmice temperatura je 27 stepena Celzijusa, a vlažnost vazduha je 78 odsto

19 : 58 Ovo je sastav Zvezde! ZVEZDA: Mateus - Seol, Milosavljević, Veljković, Tiknizjan - Elšnik, Krunić - Babika, Duarte, Ivanić - Endiaje Trener crveno-bijelih Vladan Milojević postupio je hrabro i od starta utakmice pružio na mjestu štopera šansu mladom Veljku Milosavljeviću ispred Rodrigaa, projektovanog prvog štopera crveno-bijelih. Mladi Požarevljanin opravdao je očekivanja u prvoj utakmici i zato je dobio šansu i u revanšu.

19 : 58 Kako su Zvezda i Pafos stigli u plej-of Crveno-bijeli počeli su kvalifikacije u 2. kolu, pa eliminisali šampiona Gibraltara, Linkoln (1:0, 5:1), a onda u 3. rundi i prvaka Poljske, Leh (3:1, 1:1). Sa druge strane, Pafos je u 2. rundi eliminisao Makabi (1:1, 1:0), a u 3. rundi Dinamo Kijev (1:0, 2:0).

19 : 46 Najbolji strijelac Zvezde u Evropi, Bruno Duarte Brazilski napadač, sposoban da igra u špicu, po boku, kao i kao polušpic postigao je već četiri gola ovog ljeta u Evropi, uključujući i pogodak protiv Pafosa prošlog utorka. Nije iskoristio jedanaesterac, ali je odbijenu loptu glavom o prečku poslao preko crte.

19 : 44 Poznati Englez na centru Utakmicu Pafos - Crvena zvezda sudiće poznati engleski arbitar Majkl Oliver