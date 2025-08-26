logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UŽIVO, PAFOS - CRVENA ZVEZDA: Meč sezone, za Ligu šampiona! 0
Liga šampiona Pafos Crvena zvezda prenos uživo livestream
Liga šampiona Pafos Crvena zvezda prenos uživo livestream
0

UŽIVO, PAFOS - CRVENA ZVEZDA: Meč sezone, za Ligu šampiona!

Crvena zvezda od 21 čas protiv Pafosa u Limasolu igra za plasman u najjače evro-takmičenje.

Liga šampiona Pafos Crvena zvezda prenos uživo livestream Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda od 21 čas na Kipru protiv Pafosa igra za plasman u Ligu šampiona.

Tim Vladana Milojevića mora da nadoknadi rezultatski minus iz Beograda, gdje je na "Marakani" izgubio 1:2. Pratite uz MONDO meč sezone crveno-bijelih.

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
20:00

Vremenski uslovi u Limasolu

Uoči utakmice temperatura je 27 stepena Celzijusa, a vlažnost vazduha je 78 odsto

19:58

Ovo je sastav Zvezde!

ZVEZDA: Mateus - Seol, Milosavljević, Veljković, Tiknizjan - Elšnik, Krunić - Babika, Duarte, Ivanić - Endiaje

Trener crveno-bijelih Vladan Milojević postupio je hrabro i od starta utakmice pružio na mjestu štopera šansu mladom Veljku Milosavljeviću ispred Rodrigaa, projektovanog prvog štopera crveno-bijelih. Mladi Požarevljanin opravdao je očekivanja u prvoj utakmici i zato je dobio šansu i u revanšu.

19:58

Kako su Zvezda i Pafos stigli u plej-of

Crveno-bijeli počeli su kvalifikacije u 2. kolu, pa eliminisali šampiona Gibraltara, Linkoln (1:0, 5:1), a onda u 3. rundi i prvaka Poljske, Leh (3:1, 1:1). Sa druge strane, Pafos je u 2. rundi eliminisao Makabi (1:1, 1:0), a u 3. rundi Dinamo Kijev (1:0, 2:0).

19:46

Najbolji strijelac Zvezde u Evropi, Bruno Duarte

Brazilski napadač, sposoban da igra u špicu, po boku, kao i kao polušpic postigao je već četiri gola ovog ljeta u Evropi, uključujući i pogodak protiv Pafosa prošlog utorka. Nije iskoristio jedanaesterac, ali je odbijenu loptu glavom o prečku poslao preko crte.

19:44

Poznati Englez na centru

Utakmicu Pafos - Crvena zvezda sudiće poznati engleski arbitar Majkl Oliver

19:44

Dobro došli u tekstualni prenos

Fudbaleri Crvene zvezde od 21 čas igraju meč sezone, revanš protiv Pafosa u plej-ofu za plasman u Ligu šampiona. U Beogradu su izgubili 1:2 i u Limasolu imaju imperativ pobjede da bi ostvarili glavni cilj i ponovo se našli u društvu najboljih timova Evrope. Pratite meč uz MONDO.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije