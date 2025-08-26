Kapiten Zvezde oglasio se nakon bolne eliminacije iz najjačeg evro-takmičenja

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Kapiten Zvezde Mirko Ivanić izvinio se navijačima zbog eliminacije protiv Pafosa u plej-ofu za Ligu šampiona. Crveno-bijeli su ispali primljenim golom u 89. minutu, udarcem Žaže iz voleja u atraktivnoj akciji Kiprana u Limasolu.

"Dekoncentracija je presudila, primili smo baš glup gol. Žao mi je i teško je pričati, moramo da dignemo glavu. Teško je sada bilo šta reći, zahvalio bih se navijačima, izvinjavam se svima koje smo razočarali, moramo da dignemo glavu i nismo prvi put u ovoj situaciji. Bićemo ponosni i hrabro predstavljati Zvezdu u Ligi Evrope".

Bio je upitan i za veliku tenziju na terenu i kraj njega, o kojoj je govorio trener Vladan Milojević.



"Znali smo, to je plej-of, nismo očekivali ništa lakše. Odlučivao je meč ko će igrati Ligu šampiona. Ostaje žal zbog prve utakmice u kojoj je bilo baš loše, danas nije bilo tako loše, mogli smo da pobijedimo, ali idemo dalje".

Vidi opis "Baš glup gol, izvinjavam se svima": Kapiten Zvezde Ivanić se oglasio poslije kraja u Ligi šampiona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 13 13 / 13

Crvena zvezda će poslije eliminacije iz Lige šampiona provesti jesen u ligaškoj fazi Lige Evrope.