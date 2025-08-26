logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Baš glup gol, izvinjavam se svima": Kapiten Zvezde Ivanić se oglasio poslije kraja u Ligi šampiona

"Baš glup gol, izvinjavam se svima": Kapiten Zvezde Ivanić se oglasio poslije kraja u Ligi šampiona

Autor Mladen Šolak
0

Kapiten Zvezde oglasio se nakon bolne eliminacije iz najjačeg evro-takmičenja

Mirko Ivanić poslije ispadanja Crvene zvezde od Pafosa Izvor: TV Arena sport/screenshot

Kapiten Zvezde Mirko Ivanić izvinio se navijačima zbog eliminacije protiv Pafosa u plej-ofu za Ligu šampiona. Crveno-bijeli su ispali primljenim golom u 89. minutu, udarcem Žaže iz voleja u atraktivnoj akciji Kiprana u Limasolu.

"Dekoncentracija je presudila, primili smo baš glup gol. Žao mi je i teško je pričati, moramo da dignemo glavu. Teško je sada bilo šta reći, zahvalio bih se navijačima, izvinjavam se svima koje smo razočarali, moramo da dignemo glavu i nismo prvi put u ovoj situaciji. Bićemo ponosni i hrabro predstavljati Zvezdu u Ligi Evrope".

Bio je upitan i za veliku tenziju na terenu i kraj njega, o kojoj je govorio trener Vladan Milojević.

"Znali smo, to je plej-of, nismo očekivali ništa lakše. Odlučivao je meč ko će igrati Ligu šampiona. Ostaje žal zbog prve utakmice u kojoj je bilo baš loše, danas nije bilo tako loše, mogli smo da pobijedimo, ali idemo dalje".

Crvena zvezda će poslije eliminacije iz Lige šampiona provesti jesen u ligaškoj fazi Lige Evrope.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Pafos fudbal Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC