"Baš glup gol, izvinjavam se svima": Kapiten Zvezde Ivanić se oglasio poslije kraja u Ligi šampiona

Kapiten Zvezde oglasio se nakon bolne eliminacije iz najjačeg evro-takmičenja
Kapiten Zvezde Mirko Ivanić izvinio se navijačima zbog eliminacije protiv Pafosa u plej-ofu za Ligu šampiona. Crveno-bijeli su ispali primljenim golom u 89. minutu, udarcem Žaže iz voleja u atraktivnoj akciji Kiprana u Limasolu.
"Dekoncentracija je presudila, primili smo baš glup gol. Žao mi je i teško je pričati, moramo da dignemo glavu. Teško je sada bilo šta reći, zahvalio bih se navijačima, izvinjavam se svima koje smo razočarali, moramo da dignemo glavu i nismo prvi put u ovoj situaciji. Bićemo ponosni i hrabro predstavljati Zvezdu u Ligi Evrope".
Bio je upitan i za veliku tenziju na terenu i kraj njega, o kojoj je govorio trener Vladan Milojević.
"Znali smo, to je plej-of, nismo očekivali ništa lakše. Odlučivao je meč ko će igrati Ligu šampiona. Ostaje žal zbog prve utakmice u kojoj je bilo baš loše, danas nije bilo tako loše, mogli smo da pobijedimo, ali idemo dalje".
Crvena zvezda će poslije eliminacije iz Lige šampiona provesti jesen u ligaškoj fazi Lige Evrope.