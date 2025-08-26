Zvezda ostala bez Lige šampiona i desetina miliona evra: Evo koliko je novca čeka u utješnoj Ligi Evrope

FK Crvena zvezda eliminisana je u plej-ofu za plasman u Ligu šampiona i zbog toga će ostati bez značajnog novca od UEFA nagrada

Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda je porazom u dvomeču protiv Pafosa ostala i bez predviđene nagrade od 18,2 miliona evra, koliko će dobiti svaki učesnik ligaške faze Lige šampiona. Primljenim golom u 89. minutu u Limasolu je ostala bez produžetaka i na taj način je eliminisana iz najjačeg takmičenja rezultatom 2:3 u dvomeču (1:2, 1:1).

Žaliće crveno-bijeli i zbog tako bolnog poraza i zbog velikog novca UEFA, koja je u nagradni fond unijela i ogromne bonuse, prema kojima će svaki trijumf u Ligi šampiona biti nagrađen sa 2,1 milion evra, a remi sa 700.000 evra.

Međutim, nakon poraza u Beogradu, ekipa Vladana Milojevića nije uspjela da napravi potpuni preokret u Limasolu i to će je koštati mjesta u Ligi šampiona i velike razlike u finansijskoj nadoknadi između dva takmičenja.

Koliko će Zvezda zaraditi u Ligi Evrope?

Svi učesnici ligaške faze Lige Evrope zaradiće 4,31 milion evra. Pobjeda se nagrađuje sa 450 hiljada evra, a remi sa 150 hiljada. Kvalifikacija u sljedeću fazu donosi sa sobom i 300 hiljada evra nagrade po klubu, ulazak u osminu finala još 1,75 miliona, mjesto u četvrtfinalu 2,5 miliona, u polufinalu 4,2 miliona i u finalu sedam miliona, dok će osvajač zaraditi još šest miliona evra.