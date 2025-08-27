Prvi i najveći kiks Vladana Milojevića: Najluđi niz evropskog fudbala odlazi u prošlost

Vladan Milojević prvi put je nadigran i eliminisan u kvalifikacijama za UEFA takmičenja od kada vodi Crvenu zvezdu.

Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda neće igrati grupnu fazu Lige šampiona ove sezone pošto je ispala u plej-ofu protiv kiparskog prvaka Pafosa. Nakon poraza u prvom meču u Beogradu (1:2), Zvezda je samo remizirala u Limasolu (1:1) i to tako što je primila gol u 89. minutu, tako da će se "preseliti" u manje popularnu Ligu Evrope.

Ujedno, na ovaj način završio se i perfektan niz Vladana Milojevića započet u prvom mandatu u Crvenoj zvezdi, tako da je u 16. dvomeču - prvi put nadigran i eliminisan.

Sve je počelo još 2017/18 protiv malteške Florijane, pa Irtiša, Sparte iz Praga i Krasnodara, kada je izborena grupna faza Lige Evrope posle mnogo godina, a zatim su došli još bolji rezultati - dvije uzastopne Lige šampiona. Na tom putu Milojević je opet izbacio po četiri ekipe - Spartaks, Suduvu, Spartak Trnavu i Salcburg, pa Suduvu, Helsinki, Kopenhagen i Jang bojs.

Poslije toga je otišao iz kluba i Zvezda nije bila uspješna u eri Dejana Stankovića jer su je redom u Ligi šampiona rušili Omonija, Kluž i Makabi, ali je stekla dovoljno bodova na UEFA listi da se direktno plasira u Ligi šampiona kada je Bahar preuzeo tim.

Kada se Vladan Milojević vratio opet u Zvezdu, morao je u kvalifikacije, tako da je uz sjajnu predstavu eliminisao Bode Glimt, dok je ove sezone svoj niz nastavio protiv Linkolna i Leha. Ipak, Pafos ga je zaustavio, na korak od Lige šampiona i time njegov niz - jedan od najluđih u istoriji evropskog fudbala - odlazi u prošlost.

Šta je Milojević rekao poslije Pafosa?

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Bio je vrlo ljut Vladan Milojević ponašanjem fudbalera Pafosa, rekao je da neke stvari nije vidio ni u seoskom fudbalu, dok je takođe bio vrlo nervozan kada je upitan - da li je ovo neuspjeh?

"Neću da dajem takve izjave i nisam takve davao. Koliko god da to budete pisali, ja se sa tim ne slažem. Šta to znači da li je uspjeh ili neuspjeh, katastrofa ili ne? Kod nas je sve život ili smrt, kao da neće da svane i da je sudnji dan. Nismo uspjeli, imamo Ligu Evrope, sada ne treba da nam se nabija da ćemo da igramo polufinale i da osvojimo Ligu Evrope", rekao je Milojević.

