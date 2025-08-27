logo
Šta čeka Crvenu zvezdu u Ligi Evrope?

Šta čeka Crvenu zvezdu u Ligi Evrope?

Autor Dragan Šutvić
0

Crvena zvezda provešće jesen u drugom po snazi evropskom takmičenju, u kojem je prethodnih godina igrala nokaut fazu nekoliko puta.

Crvena zvezda u Ligi Evrope Izvor: EPA/CHARA SAVVIDOU/Harold Cunningham / AFP / Profimedia

Crvena zvezda nije uspjela da se plasira u Ligu šampiona u dvomeču protiv Pafosa, pa će jesen provesti u Ligi Evrope. Rivale u ligaškoj fazi drugog po snazi evro-takmičenja saznaće na žrijebu u petak.

Od jeseni 2017. i prve Milojevićeve evropske jeseni u Ligi Evrope, crveno-bijeli su još tri puta igrali grupnu fazu tog takmičenja, a ove sezone učiniće to peti put. Pogledajte trenutne projekcije "šešira" na žrebu za Ligu Evrope:

Kakav je format Lige Evrope?

Izvor: MN PRESS

Kao i u Ligi šampiona, ligašku fazu Lige Evrope igra 36 timova, a 16 će se plasirati u plej-of za nokaut fazu, dok će prvih osam direktno ući u osminu finala. Utakmice će biti igrane četvrtom izuzev finala, koje će biti igrano srijedom. Ekipe na žrebu saznaju imena osam timova protiv kojih će igrati po jednom, u navedenim terminima

  • 1. kolo 24/25 septembar
  • 2. kolo 2. oktobar
  • 3. kolo 23. oktobar
  • 4. kolo 6. novembar
  • 5. kolo 27. novembar
  • 6. kolo 11. decemebar
  • 7. kolo 22. januar
  • 8. kolo 29. januar

Plej-of za nokaut fazu igra se 19. i 26. januara, osmina finala 12. i 19. marta, četvrtfinale 9 i 16. aprila, polufinale 30. aprila i 7. maja, a finale je zakazano za 20. maj na stadionu Bešiktaša u Istanbulu

Koliko će Zvezda zaraditi u Ligi Evrope?

Kao što je već dobro poznato, Crvenu zvezdu će neuspjeh protiv Pafosa značajno finansijski koštati, jer bi plasmanom u Ligu šampiona zaradila u startu 18,2 miliona evra. Očekivano, taj novac je u Ligi Evrope višestruko manji.

Plasman u Ligu Evrope UEFA nagrađuje sa 4,31 milion evra, a u njoj pobjeda vrijedi 450 hiljada evra, dok remi donosi 150 hiljada evra. Ulazak u plej-of za nokaut fazu UEFA plaća 300 hiljada evra, plasman u osminu finala Lige Evrope sa 1,75 miliona evra, četvrtfinale sa 2,5 miliona, polufinale sa 4,2 miliona, a finale sedam miliona. Osvajač Lige Evrope zarađuje šest miliona evra.

Koliko je puta Zvezda igrala nokaut fazu Lige Evrope?

Izvor: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia

Crvena zvezda je prošla grupnu fazu u tri od četiri učešća u grupnoj fazi Lige Evrope od 2017. U prvoj Milojevićevoj sezoni plasirala se kroz grupu sa Arsenalom, BATE Borisovom i Kelnom, pa ispala u šesnaestini finala protiv CSKA Moskve.

Potom su uslijedile dvije sezone u kojima je Zvezda prolazila grupe pod vođstvom Dejana Stankovića i zakazivala dvomeče šesnaestine finala protiv Milana (2021) i osmine finala (protiv Rendžersa).

Nakon toga je u jesen 2023. pod vođstvom Miloša Milojevića stala u grupnoj fazi u konkurenciji Monaka, Ferencvaroša i Trabzonspora i naredne dvije sezone provela je u Ligi šampiona. Ove jeseni vratiće se u takmičenje u kojem je jedan od 10 timova sa najviše odigranih utakmica.

Bonus video: Ovaj gol je Zvezdu eliminisao iz Lige šampiona:

Pafos gol protiv Zvezde
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

