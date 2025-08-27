"Milojević taj rat ne može da dobije, istrošiće se": Ranko Stojić dao savjet ljutitom treneru Crvene zvezde

Funkcioner FSS Ranko Stojić poručio Vladanu Milojeviću da bi trebalo da bude odjmereniji i umjereniji u javnim nastupima.

Stručni komentator TV Arena sport i direktor za strategiju i razvoj Fudbalskog saveza Srbije Ranko Stojić komentarisao je ljutite nastupe trenera Zvezde Vladana Milojevića na Kipru u utorak uveče.

Poslije bolnog poraza u dvomeču protiv Pafosa, Milojević je osudio veliku tenziju i ambijent u Limasolu koji je prelazio granicu sportskog, a potom je na konferenciji za novinare ušao u polemiku sa izvještačima iz Srbije.

Stojić mu je poručio iz studija TV Arena sport u Beogradu da bi trebalo da bude umjereniji i odmjereniji, iako razumije njegov afekat poslije prvog poraza u evropskom dvomeču sa Zvezdom.

"Milojević radi posao koji je najteže raditi. I ja se borim da mijenjam mentalitet ljudi, da budemo odmjereniji, da ne budemo kao naše južne komšije, susjedi, da kada pobijedimo budemo najbolji na svijetu, a kada izgubimo ništa ne znamo. On to pokušava, stalno šalje te poruke, da budemo umjereni", kazao je Stojić.

"Sjećate se Poznanja i pobjede protiv Leha, kada smo svi govorili da smo najbolji? Prvi je poslije meča smirivao strasti, bio pozitivan i kao što sada govori da nije katastrofa, i tada je pričao da nismo najbolji. Razumijem ga poslije razočaranja, ali možda mora da... Ovako će se istrošiti. Ovakvim reakcijama okrenuće i medije protiv sebe. Rijetko ko može da dobije taj rat. Malo bi trebalo da bude umjereniji, odmjereniji, po cijenu da nekad izbjegne konferenciju za štampu ili da kaže rečenicu-dvije i da to bude to kada bude 'u crvenom'", poručio je Ranko Stojić treneru Zvezde.

Šta je Milojević rekao poslije meča?

U prvoj izjavi nakon haotične završnice, prekidane čak i zbog tuče u tunelu, Milojević je optužio domaćina za "seoski ambijent" na stadionu u Limasolu.

"Osvrnuo bih se na našu volju i htijenje, sve vrijeme je bila tuča, problemi na tribini, imamo dva prebijena igrača, neće da daju loptu... Vidjeli ste, strašno, ovo je na nivou seoske lige", kazao je on za TV Arena sport.

"Sad treba da kažem da je Pafos bio bolji, ako će ovako i sa ovakvim ponašanjem da igraju u Evropi, onda da kažem da to Evropi treba", dodao je Milojević.

Na konferenciji za novinare Zvezdin trener ušao je u polemiku sa novinarima iz Srbije nakon što su ga pitali da li je eliminacija protiv Pafosa neuspjeh. Podigao je ton i optužio medije da sve predstavljaju negativno i kao katastrofu.

"Vi gledate kroz novac, ne kako je i šta je igrao... Postavljate takva pitanja, jedva čekate da bude nešto negativno. Kakve veze ima, i druge ekipe su ulagale, pa šta?", rekao je Milojević između ostalog.

