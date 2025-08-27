Zvezdo, ako ovo nije neuspjeh, onda ništa: Cijeli klub podbacio kad je bilo najvažnije

Vladan Milojević bio je vrlo defanzivan poslije eliminacije Crvene zvezde iz Lige šampiona i htio je da istakne da to nije ni neuspjeh ni katastrofa. Međutim, ako nije, Zvezda onda ima problem.

"Šta to znači da li je uspjeh ili neuspjeh? Da li je katastrofa ili nije? Kod nas je sve na život ili smrt, kao da je sudnji dan...", rekao je vrlo ljutito Vladan Milojević poslije utakmice Crvene zvezde i Pafosa, kada mu je zasmetalo što se u javnosti već priča o tome da je klub podbacio u kvalifikacijama za Ligu šampiona: "Ne mislim ni da je katastrofa. Da li se neko slaže sa mnom, nije ni bitno", ponovio je trener, odbacivši tako bilo kakvu kritiku.

Posebno je Milojeviću zasmetalo što se priča o tome da je Zvezda uložila nikad više novca i da ima nikad skuplji tim, što su činjenice, kao što su i činjenice da su ovo prve kvalifikacije u kojima je vodio ekipu i da je bio izraziti favorit, što je pozicija koja mu očigledno ne prija. Ali, od nje ne može da pobjegne.

Ko je kriv što Zvezda ne igra Ligu šampiona?

U kvalifikacijama za Ligu šampiona podbacio je cijeli klub. Veliki broj igrača bio je daleko od forme, prije svega Elšnik i Ivanić, Arnautović i Radonjić izlazili su iz povrede, dok je Krunić zbog nepromišljenosti sebe izbacio iz prve utakmice. Onda se na to nadovezuje i trener Vladan Milojević koji je prvi put nadigran u kvalifikacijama, pošto niti jednog trenutka nije imao rješenje za fizički nadmoćniju ekipu Pafosa.

To se posebno vidjelo u prvoj utakmici kada je Milojević morao da izvede Olajinku poslije pola sata fudbala i da ubaci Duartea, dok je njegova ekipa u drugoj utakmici fizički prelako pala, niti je imala koncentracije tokom prekida.

Krivica je i na rukovodstvu koje je dobar dio ljetnog prelaznog roka potrošilo na pregovore sa Dušanom Tadićem koji na kraju nije došao, dok je izostao dolazak kvalitetne desetke. Takođe, ne može da se kaže da su Babika i Bađo za sada ostavili dobar utisak i nisu uspjeli da pokriju "rupe" koje su ostale u timu.

Zbog toga se očekuje da će do kraja lljetnog prelaznog roka opet prionuti na posao i značajno promijeniti ekipu za Ligu Evrope, kad već to nije urađeno u kvalifikacijama za Ligu šampiona gdje se Zvezda ponašala, kao uz parolu "lako ćemo".

Šta je sa Markom Arnautovićem?

Od najvećeg pojačanja Crvene zvezde ovog ljeta nismo još ništa vidjeli. Došao je nespreman, iako je tvrdio da može da igra, tako da je u kvalifikacijama za Ligu šampiona izostao bilo kakav njegov doprinos. Ulazio je sa klupe protiv Linkolna, a pola sata protiv Pafosa bilo je vrlo neubjedljivo.

Osim košarkaškog bloka prije gola Mirka Ivanića, djelovao je bez potrebne brzine i okretnosti, što je signal da Crvena zvezda ne može do kraja ni da se osloni na njega kao startera.

Za sada je njegov dolazak u Zvezdu malo toga dobrog donio klubu, možda čak i napravio nepotreban pritisak Milojeviću da se "nešto mora". Ipak, kako ne očekivati da se igra Liga šampiona kada dovedete fudbalera koji je nekoliko nedjelja pre toga igrao finale sa Interom.

Ako nije neuspjeh, onda ništa

Iako se može razumjeti potreba Vladana Milojević da "odbrani" svoj ugled i status u Crvenoj zvezdi rečima da ulazak u grupnu fazu Lige šampiona nije neuspjeh, iza toga se možda krije veći problem nego što deluje. Cijeli klub ima viziju da se elitno takmičenje igra svake sezone i da Zvezda napreduje, čemu u prilog idu i bombastične izjave Zvezdana Terzića koji je poslije žreba pričao da će "zgaziti Dinamo Kijev" (koji je na kraju ispao od Pafosa).

Takođe, nisu mediji napravili pritisak i govorili da je Crvena zvezda napravila najjači tim od 1991. godine, takve kvalifikacije stizale su upravo iz kluba, pa se čini da rukovodstvo i trener nisu na istim talasnim dužinama.

Dok s jedne strane imamo megalomanijske stavove, s druge imamo skromnost i potrebu pravljenja rezultata bez pritiska u atmosferi vječitog autsajdera. Zato je i jutro poslije na snazi ozbiljna disproporcija u tumačenju rezultata Crvene zvezde u Evropi. Neko tu griješi.

