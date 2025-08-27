A sad - rasprodaja! Crvena zvezda prodaje petoricu, nećemo prepoznati tim u Ligi Evrope

Crvena zvezda će do kraja ljetnog prelaznog roka prodati najmanje petoricu fudbalera i novi tim će biti potpuno drugačiji nego u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Crvena zvezda nije ostvarila cilj i ove sezone neće igrati Ligu šampiona, što znači daleko manje novca u budžetu nego što je planirano. Ispadanjem u Ligu Evrope, Zvezda je praktično u startu ostala bez 15 miliona evra, a to znači da će to morati da nadoknadi kroz prodaju igrača, koje bi - da se ne lažemo - bilo i da je ušla u elitno takmičenje.
Znamo da je Crvena zvezda ove sezone već zaradila skoro 30 miliona evra od transfera (samo od Andrije Maksimovića i Lazara Jovanoviča 19), a sada će oboriti sopstvene rekorde pošto do kraja prelaznog roka očekuje još najmanje 20...
Ko je na prodaju u Zvezdi?
Petorica od ranije već imaju dozvolu za transfere, ali neće biti iznenađenje ako ih bude i više, pošto Crvena zvezda ima širok igrački kadar. Prvi koji bi trebalo da ode je Šerif Endiaje koji je navodno još ranije dogovorio transfer u Emirate, gdje bi Zvezda mogla da inkasira i do 10 miliona evra za njega.
Uz njega, trebalo bi da odu još i Omri Glazer - koji je pao u drugi plan dolaskom Mateusa - dok je vrlo blizu transfera i Seol koji ima ponude iz Engleske, a ove sezone svakako nije oduševio.
Transfer čeka, odnosno nada mu se, izgleda i Milson, koji nije prvi izbor Vladana Milojevića i to se najbolje vidjelo na meču protiv Pafosa kada je sedeo na klupi u ključnim momentima utakmice. Ono što će poseban udarac biti je transfer koji najvjerovatnije čeka i mladog Veljka Milosavljevića u Bornmut, iako je mladi fudbaler istakao da mu je želja da ostane.
"Zvezdino sam dijete, volim klub i volio bih sa Zvezdom da igram Ligu Evrope", rekao je on poslije meča.
Takođe, utisak je da će i Timi Maks Elšnik, poslije vrlo loše partije u dvomeču sa Pafosom, napustiti klub jer Zvezda planira da se na njegovom mjestu pojača i da prije svega prednost daje Mahmaduu Bađou, što znači da joj Slovenac više nije potreban, ako dođe dobra ponuda za njega.
Ko ne smije da ide iz Zvezde?
Sve je manje takvih fudbalera u Crvenoj zvezdi i čini se da takav status imaju samo dvojica - Rade Krunić i Mirko Ivanić. Nisu njih dvojica impresionirali u dvomeču protiv Pafosa i to je možda i najveći razlog zašto šampion Srbije neće igrati u eliti, ali bez njih je nemoguće zamisliti dobar rezultat u Ligi Evrope.
Iskusni fudbaleri imaju ugovore na po još dvije godine i Zvezda trenutno svakako i nema ponude za njih, ali i da dođu glatko bi bile odbijene. Sa ostalim fudbalerima to nije slučaj.
Koga će dovesti Zvezda?Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved
Očekuje nas potpuno drugačija Crvena zvezda ove jeseni u Ligi Evrope i vjerovatno će to biti daleko drugačija ekipa od one koja je igrala u kvalifikacijama. Neće Zvezda ulagati novac kao da je u Ligi šampiona, ali se očekuje da se "isprsi" u završnici prelaznog roka, posebno sa zaradom od transfera.
Tako se očekuje novi desni bek, štoper, a traže se i desetka i špic. Kako saznajemo, Zvezda već ima spremnu listu igrača i nemojte se iznenaditi ako to budu fudbaleri iz Premijer lige.
