Crvena zvezda će do kraja ljetnog prelaznog roka prodati najmanje petoricu fudbalera i novi tim će biti potpuno drugačiji nego u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda nije ostvarila cilj i ove sezone neće igrati Ligu šampiona, što znači daleko manje novca u budžetu nego što je planirano. Ispadanjem u Ligu Evrope, Zvezda je praktično u startu ostala bez 15 miliona evra, a to znači da će to morati da nadoknadi kroz prodaju igrača, koje bi - da se ne lažemo - bilo i da je ušla u elitno takmičenje.

Znamo da je Crvena zvezda ove sezone već zaradila skoro 30 miliona evra od transfera (samo od Andrije Maksimovića i Lazara Jovanoviča 19), a sada će oboriti sopstvene rekorde pošto do kraja prelaznog roka očekuje još najmanje 20...

Ko je na prodaju u Zvezdi?

Vidi opis A sad - rasprodaja! Crvena zvezda prodaje petoricu, nećemo prepoznati tim u Ligi Evrope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

Petorica od ranije već imaju dozvolu za transfere, ali neće biti iznenađenje ako ih bude i više, pošto Crvena zvezda ima širok igrački kadar. Prvi koji bi trebalo da ode je Šerif Endiaje koji je navodno još ranije dogovorio transfer u Emirate, gdje bi Zvezda mogla da inkasira i do 10 miliona evra za njega.

Uz njega, trebalo bi da odu još i Omri Glazer - koji je pao u drugi plan dolaskom Mateusa - dok je vrlo blizu transfera i Seol koji ima ponude iz Engleske, a ove sezone svakako nije oduševio.

Transfer čeka, odnosno nada mu se, izgleda i Milson, koji nije prvi izbor Vladana Milojevića i to se najbolje vidjelo na meču protiv Pafosa kada je sedeo na klupi u ključnim momentima utakmice. Ono što će poseban udarac biti je transfer koji najvjerovatnije čeka i mladog Veljka Milosavljevića u Bornmut, iako je mladi fudbaler istakao da mu je želja da ostane.

"Zvezdino sam dijete, volim klub i volio bih sa Zvezdom da igram Ligu Evrope", rekao je on poslije meča.

Takođe, utisak je da će i Timi Maks Elšnik, poslije vrlo loše partije u dvomeču sa Pafosom, napustiti klub jer Zvezda planira da se na njegovom mjestu pojača i da prije svega prednost daje Mahmaduu Bađou, što znači da joj Slovenac više nije potreban, ako dođe dobra ponuda za njega.

Ko ne smije da ide iz Zvezde?

Vidi opis A sad - rasprodaja! Crvena zvezda prodaje petoricu, nećemo prepoznati tim u Ligi Evrope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 22 22 / 22

Sve je manje takvih fudbalera u Crvenoj zvezdi i čini se da takav status imaju samo dvojica - Rade Krunić i Mirko Ivanić. Nisu njih dvojica impresionirali u dvomeču protiv Pafosa i to je možda i najveći razlog zašto šampion Srbije neće igrati u eliti, ali bez njih je nemoguće zamisliti dobar rezultat u Ligi Evrope.

Iskusni fudbaleri imaju ugovore na po još dvije godine i Zvezda trenutno svakako i nema ponude za njih, ali i da dođu glatko bi bile odbijene. Sa ostalim fudbalerima to nije slučaj.

Koga će dovesti Zvezda?

Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved

Očekuje nas potpuno drugačija Crvena zvezda ove jeseni u Ligi Evrope i vjerovatno će to biti daleko drugačija ekipa od one koja je igrala u kvalifikacijama. Neće Zvezda ulagati novac kao da je u Ligi šampiona, ali se očekuje da se "isprsi" u završnici prelaznog roka, posebno sa zaradom od transfera.

Tako se očekuje novi desni bek, štoper, a traže se i desetka i špic. Kako saznajemo, Zvezda već ima spremnu listu igrača i nemojte se iznenaditi ako to budu fudbaleri iz Premijer lige.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!