logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda zna sa kim može u Ligi Evrope!

Crvena zvezda zna sa kim može u Ligi Evrope!

Autor Dragan Šutvić
0

Crvena zvezda je saznala sa kim može da se sastane u Ligi Evrope. Sada se čeka konačno izvlačenje.

Crvena zvezda protivnici u Ligi Evrope Izvor: SS/© MN press, all rights reserved

Gotove su kvalifikacije za Ligu Evrope, što znači da Crvena zvezda zna sve potencijalne rivale u ovom takmičenju. Tim iz Beograda je ispao u kvalifikacijama za Ligu šampiona od kiparskog Pafosa i dok je ova ekipa saznala sa kim će u Ligi šampiona, crveno-bijeli čekaju današnje izvlačenje.

Od 13 časova će biti izvučeni parovi, a Crvena zvezda se našla u drugom šeširu što znači da su joj najopasniji rivali iz šešira iznad u kome su redom evropski velikani, ali i Dinamo Zagreb, Sacburg, Lil... 

Crvena zvezda će se sastati sa po dva tima iz svakog šešira, a sa po jednim će igrati na svom terenu i jednim u gostima. Falilo je samo 0.350 bodova da crveno-bijeli stignu u prvi šešir, ali nisu uspjeli, posljednje mjesto je zauzela Aston Vila.

Evo kako izgledaju šeširi. Da ponovimo - iz svakog šešira Crvena zvezda će dobiti po dva protivnika, jednog na "Marakani" i jednog u gostima. 

  • Prvi šešir: Roma, Porto, Rendžers, Fejenord, Lil, Dinamo Zagreb, Betis, Salcburg, Aston Vila
  • Drugi šešir: Fenerbahče, Crvena zvezda, Braga, Lion, PAOK, Plzenj, Ferencvaroš, Seltik, Makabi Tel Aviv
  • Treći šešir: Jang Bojs, Bazel, Midtjiland, Frajburg, Ludogorec, Notingem Forest, Šturm, FCSB, Nica
  • Četvrti šešir: Bolonja, Selta, Štutgart, Panatinaikos, Malme, Go Ahed Igls, Utreht, Genk, Bran

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitatajte i ovo:

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC