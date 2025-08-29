Crvena zvezda zna sa kim može u Ligi Evrope!

Crvena zvezda je saznala sa kim može da se sastane u Ligi Evrope. Sada se čeka konačno izvlačenje.

Gotove su kvalifikacije za Ligu Evrope, što znači da Crvena zvezda zna sve potencijalne rivale u ovom takmičenju. Tim iz Beograda je ispao u kvalifikacijama za Ligu šampiona od kiparskog Pafosa i dok je ova ekipa saznala sa kim će u Ligi šampiona, crveno-bijeli čekaju današnje izvlačenje.

Od 13 časova će biti izvučeni parovi, a Crvena zvezda se našla u drugom šeširu što znači da su joj najopasniji rivali iz šešira iznad u kome su redom evropski velikani, ali i Dinamo Zagreb, Sacburg, Lil...

Crvena zvezda će se sastati sa po dva tima iz svakog šešira, a sa po jednim će igrati na svom terenu i jednim u gostima. Falilo je samo 0.350 bodova da crveno-bijeli stignu u prvi šešir, ali nisu uspjeli, posljednje mjesto je zauzela Aston Vila.

Evo kako izgledaju šeširi. Da ponovimo - iz svakog šešira Crvena zvezda će dobiti po dva protivnika, jednog na "Marakani" i jednog u gostima.

Prvi šešir: Roma, Porto, Rendžers, Fejenord, Lil, Dinamo Zagreb, Betis, Salcburg, Aston Vila

Fenerbahče, Crvena zvezda, Braga, Lion, PAOK, Plzenj, Ferencvaroš, Seltik, Makabi Tel Aviv Treći šešir: Jang Bojs, Bazel, Midtjiland, Frajburg, Ludogorec, Notingem Forest, Šturm, FCSB, Nica

Jang Bojs, Bazel, Midtjiland, Frajburg, Ludogorec, Notingem Forest, Šturm, FCSB, Nica Četvrti šešir: Bolonja, Selta, Štutgart, Panatinaikos, Malme, Go Ahed Igls, Utreht, Genk, Bran

