Crvenu zvezdu je napustila Gordana Petković, a ne djeluje ni da će Katrina Lunde ostati u klubu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda bi mogla da bude žestoko oslabljena u nastavku sezone. Dvostruke uzastopne šampionke Srbije su i ove sezone prve na tabeli, a kako javlja "Balkan Handball" klub je napustila Gordana Petković.

Ova iskusna 34-godišnja čuvarka mreže debitovala je za Srbiju na Svjetskom prvenstvu i oduševila partijama u Njemačkoj, a u drugom delu sezone neće čuvati gol tima Šandora Raca.

Vidi opis Veliki potresi u Crvenoj zvezdi: Prvo promijenjen trener, sad odlaze najveća imena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Eibner-Pressefoto / Jan Rollinger / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

Nije to kraj problema na golu Zvezde, jer je još uvijek neizvjesno da li će na golu ostati i Katrina Lunde. Najtrofejnija rukometašica svih vremena je na početku ove sezone potpisala ugovor i postala najveće pojačanje kluba u istoriji. Potpisala je saradnju na četiri mjeseca, a kada se završilo Svjetsko prvenstvo nije bilo nagoveštaja o nastavku saradnje.

Sada bi to značilo da Crvena zvezda ostaje na golu sa nekadašnjom reprezentativkom Srbije Anom Kačarević i mladom Tamarom Kostić.

Velike promjene u Crvenoj zvezdi

Andreja Vukojević koji je ranije zamenio Sašu Boškovića na mjestu trenera crveno-bijelih nakon ispadanja iz Evrope od mađarskog Estergomija otišao je i zamijenio ga je iskusni Mađar Šandor Rac. Poraz u kvalifikacijama za EHF Ligu Evrope je pokrenuo promjene koje i dalje traju. Da li je to naznaka krize u klubu, vidjećemo.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!