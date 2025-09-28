logo
Crvena zvezda preskočila Mirditu i Švajcarkinje: Još jedan korak do istorije u Evropi

0

Rukometašice Crvene zvezde rutinski su prošle prvo kolo kvalifikacija i sada su na korak od Lige Evrope.

Rukometašice Crvene zvezde na korak od Lige Evrope Izvor: MN PRESS

Rukometašice Crvene zvezde pobijedile su i u drugom meču kvalifikacija za ulazak u Ligu Evrope vicešampiona Švajcarske SPONO Igls, 29:24. Poslije ubjedljivih 37:23 u prvom meču u korist crveno-bijelih, to je bilo više nego dovoljno za dvomeč sa mađarskim Estergomijem iz Budimpešte u posljednjoj stepenici prije grupne faze.

U prvom poluvremenu je vrlo rasterećeno igrao crveno-bijeli tim. Katrinu Lunde je na golu mijenjala Gordana Petković, a prednost nije išla preko pet golova prednosti. Na odmor se otišlo sa 15:10.

Na startu drugog dijela SPONO je stigao na 17:15, ali bliže nisu mogle gošće iz Švajcarske. Serijom kontri odlepio se domaći tim na 25:17 na 12 minuta do kraja, a meč je završen sa manjom razlikom od očekivane s obzirom na prvi meč.

Kod Crvene zvezde Mia Nedeljković je dala 10 golova i bila prvo ime meča, dok je rivalke vodila Elisa Mirdita sa Kosova sa 6 pogodaka dok je Lisa Herger imala 7 golova.

Rukomet ŽRK Crvena zvezda

