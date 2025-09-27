Katrina Lunde je sve iznenadila kada je odlučila da karijeru nastavi u Srbiji, a sada je otkrila zašto je došla do takve odluke.

Izvor: MN PRESS

Katrina Lunde je došla u Crvenu zvezdu, debitovala, a od 16 časova će igrati i u Ligi šampiona. Čuvena Norvežanka i najtrofejnija rukometašica u istoriji je sa 40 godina stigla u zemlju koju dobro poznaje.

Potpisala je za Crvenu zvezdu i tako otišla putem kojim je još davne 2005. krenuo njen muž Nikola Trajković. On je od 2005. do 2009. odigrao 40 ligaških mečeva za crveno-bijele i osvojio dvije duple krune.

"Moja najveća motivacija za dolazak u Crvenu zvezdu je da postanem bolja rukometašica. Takođe ovo je avantura jer igram u ligi i državi u kojoj ranije nisam igrala. Upoznaću nove i uzbudljive ljude, upoznati kutluru i jezik i nadam se da ću doprinijeti ekipi svojim iskustvom. Takođe sam uvijek voljela srpsku strast za sport i nadam se da ću to iskusiti", rekla je za EHF Katrina Lunde.

Zbog bankrota stigla u Beograd

Vidi opis "Bankrot me uzdrmao, a onda je zvala Crvena zvezda": Najveća ikada progovorila o mukama i dolasku u Srbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Prošle sezone je morala da se snalazi usred takmičarske godine pošto je trostruki prvak Evrope Vajpers odjednom bankrotirao. Kako je bila najprepoznatljivije lice tima, njoj je to najteže palo.

"Prošla sezona je bila jako specijalna za mene jer je Vajpers bankrotirao i odabrala sam da giram pet meseci za Odenze. Ali bankrot je definitivno uticao na moje mentalno zdravlje i potrebno mi je bilo vrijeme da vidim šta ću da radim u budućnosti. Imala sam neloliko ponuda, ali nije mi bilo lako da nađem odgovore. Jednog dana pozvala je Crvena zvezda. Moram da priznam da nisam vjerovala da će to biti moj novi klub, ali bio je to odličan razgovor."

Odmah postala MVP

Vidi opis "Bankrot me uzdrmao, a onda je zvala Crvena zvezda": Najveća ikada progovorila o mukama i dolasku u Srbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Claus Fisker/RITZAU SCANPIX /EPA Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Beate Oma Dahle/NTB/EPA Br. slika: 9 9 / 9 AD

Samo nekoliko dana pred početak sezone pridružila se timu, a onda je protiv Mladosti debitovala i bila najbolja na meču.

"Prvo moram da kažem da je dobrodošlica bila fantastična. Ljudi su jako otovreni i već sam upoznala neke. Jako sam zahvalna na tome. Pridružila sam se ekipi malo kasnije nego što je inače normalno pa je moj debi došao posle samo dve nedelje sa timom. Zapravo sam bila jako nervozna. Sada upoznajem tim i radujem se onome što dolazi. Vrlo dobro su me primile i djevojke i treneri", rekla je Katrina Lunde.

Možda i ostane u Beogradu

Pogledajte 01:08 Atina Lunde Trajković Izvor: Arena 2 Premium Izvor: Arena 2 Premium

Danas od 16 časova Crvena zvezda igra sa SPONO Iglsima u kvalfiikacijama za Ligu Evrope. Nakon poraza Železničara iz Inđije nadamo se boljem rezultatu crveno-bijelih,

"Polako shvatamo ko su nam rivalke. Imaju neke mlade i talentovane rukometašice i dobre su kao ti. Moramo da budemo fokusirane, da igramo pametno i da ih pobijedimo. Želimo da prođemo u drugu rundu, a fantastično je što možemo da odigramo obje utakmice ovdje u Beogradu. Nadam se da će nam to dati prednost i vjerujem u dobru atmosferu u hali", rekla je Lunde.

Potpisala je ugovor na četiri mjeseca do kraja godine, a za sada djeluje da bi mogla to i da produži. "Zaista mi se sviđa ovdje u Beogradu i Crvenoj zvezdi, ali za sada je rano da se priča o budućnosti. Ono što sigurno znam da hoću da se koncentrišem na rukomet dok sam tu, a odluku ću doneti do kraja godine. Za sada mogu da kažem da mi je sjajno i da mogu da zamislim da ću ovdje živjeti na duže staze", rekla je ona.