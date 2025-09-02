logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najveći transfer u istoriji Crvene zvezde: Zaboravite Arnautovića, ovo je naučna fantastika

Najveći transfer u istoriji Crvene zvezde: Zaboravite Arnautovića, ovo je naučna fantastika

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Bomba je odjeknula u Beogradu, stiže najbolja svih vremena.

Katrine Lunde Izvor: Dan POTOR/Shutterstock

Najtrofejnija rukometašica svih vremena Katrina Lunde potpisala je za Crvenu zvezdu. Iako ima 45 godina njen dolazak je definitivno najveća bomba u ženskom srpskom rukometu ikada.

Slavna Norvežanka je sa reprezentacijom tri puta osvojila zlato na Olimpijskim igrama, dva puta bila svjetski prvak, a na Evropskim prvenstvima ima čak sedam medalja. Dominirala je ina klupskom nivou gdje takođe ima sedam titula prvaka sa Viborgom, Đerom i Vajpersom. 

Crvena zvezda pravi ambiciozan tim, a ove sezone glavni cilj biće plasman u grupnu fazu Lige Evrope. Crveno-bijeli će morati da prebrode švajcarski Spono Iglse, a onda bi morali na megdan mađarskom MOL Eztergu. Nema sumnje da bi legendarna golmanka mogla da napravi razliku do iskoraka u Evropi.

Srpska snajka

U karijeri je igrala i za Olborg, Viborg, Đer i Rostov, a vezana je porodično za Srbiju. Ona je udata za nekadašnjeg fudbalera Crvena zvezda, Vojvodine, Zete i Čukaričkog, a bivšeg trenera Mladosti iz Lučana Nikolu Trajkovića. Sa njim je u braku od 2012. godine, a dobili su ćerku Atinu, tako da će u nekom trenutku odličje sa Evropskog prvenstva stići i u Lučane! Ovaj par se inače upoznao u Mađarskoj dok su zajedno nastupali za Đer, ona u rukometu, a on u fudbalu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet rukometašice ŽRK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC