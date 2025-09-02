Najveći transfer u istoriji Crvene zvezde: Zaboravite Arnautovića, ovo je naučna fantastika

Bomba je odjeknula u Beogradu, stiže najbolja svih vremena.

Izvor: Dan POTOR/Shutterstock

Najtrofejnija rukometašica svih vremena Katrina Lunde potpisala je za Crvenu zvezdu. Iako ima 45 godina njen dolazak je definitivno najveća bomba u ženskom srpskom rukometu ikada.

Slavna Norvežanka je sa reprezentacijom tri puta osvojila zlato na Olimpijskim igrama, dva puta bila svjetski prvak, a na Evropskim prvenstvima ima čak sedam medalja. Dominirala je ina klupskom nivou gdje takođe ima sedam titula prvaka sa Viborgom, Đerom i Vajpersom.

Crvena zvezda pravi ambiciozan tim, a ove sezone glavni cilj biće plasman u grupnu fazu Lige Evrope. Crveno-bijeli će morati da prebrode švajcarski Spono Iglse, a onda bi morali na megdan mađarskom MOL Eztergu. Nema sumnje da bi legendarna golmanka mogla da napravi razliku do iskoraka u Evropi.

Srpska snajka

U karijeri je igrala i za Olborg, Viborg, Đer i Rostov, a vezana je porodično za Srbiju. Ona je udata za nekadašnjeg fudbalera Crvena zvezda, Vojvodine, Zete i Čukaričkog, a bivšeg trenera Mladosti iz Lučana Nikolu Trajkovića. Sa njim je u braku od 2012. godine, a dobili su ćerku Atinu, tako da će u nekom trenutku odličje sa Evropskog prvenstva stići i u Lučane! Ovaj par se inače upoznao u Mađarskoj dok su zajedno nastupali za Đer, ona u rukometu, a on u fudbalu.