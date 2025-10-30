logo
Šokantna smjena u Crvenoj zvezdi: Trener bez poraza otišao sa klupe crveno-bijelih

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Iako Crvena zvezda nije imala poraz od dolaska Andreje Vukojevića na klupu, samo remi sa Naisom na startu šampionata, došlo je do promjene na klupi.

Andreja Vuković napustio Crvenu zvezdu Izvor: MN PRESS

Sasvim neočekivano Crvena zvezda je promijenila trenera. Iako je dosadašnji trener Andreja Vukojević vodio tim bez poraza otkako je prošle sezone naslijedio Sašu Boškovića, na klupi sada je iznenada smijenjen. 

Vukojević se nakon trenerskog iskustva u Izraelu vratio u srpski rukomet i sa Crveom zvezdom je osvojio duplu krunu i odlično počeo evropsku sezonu. Ipak, sada će ga zamijeniti mađarski stručnjak Šandor Rac.

Ovaj 69-godišnji stručnjak do sada je u bogatoj karijeri vodio Nansi, Avr, Senjnts, Diferdanž, a najveći trag ostavio je kada je vodio Mec. Sa francuskim klubom je osvojio pet duplih kruna i došao je do finala EHF kupa.

Crveno-bijele sada idu na gostovanje Bekamentu, zatim će dočekati Napredak na svom terenu, a onda gostuju Estergomiju u Mađarskoj u okviru kvalifikacija za Ligu Evrope. Potom će dočekati Rumu, pa će igrati revanš sa Mađaricama 15. novembra.

Tagovi

ŽRK Crvena zvezda Rukomet

