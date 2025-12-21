Mladi banjalučki plivač briljira u Holandiji: Vanja Kvočka među pet najboljih u Evropi!

Vanja Kvočka ostvaruje sjajne rezultate na prvenstvu Holandije u Den Hagu.

Plivač banjalučkog Olimpa Vanja Kvočka bilježi sjajne rezultate na prvenstvu Holandije, koje se održava u Den Hagu.

Mladi banjalučki plivač je trku u disciplini 50 metara leđno isplivao u vremenu 25.30, što je novi rekord Bosne i Hercegovine u kadetskom i juniorskom uzrastu. Ovaj rezultat je, takođe, peti najbolji ove godine u Evropi u ovom uzrastu, a posebno treba reći da je ovaj rezultat bolji i od rekorda Srbije u njegovom uzrastu.

Kvočka je prethodno na istom takmičenju ostvario nove kadetske i juniorske rekorde u disciplinama 100 metara leđno i 200 metara delfin. Prvu od pomenutih dionica isplivao je u vremenu 55.39, a drugu u vremenu 2:03.55, čime je zauzeo najviše mjesto na postolju.

