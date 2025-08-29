Zvezda se predomislila i odbila milione: Bez njega se ne može, vezista ostaje za Ligu Evrope

Crvena zvezda je riješila da ostavi Timija Maksa Elšnika u timu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je riješila da ne prodaje Timija Maksa Elšnika. Iako je bilo naznaka da će biti rasprodaje ključnih igrača tima nakon što se nije obezbijedio ulazak u Ligu šampiona, to se neće desiti.

Generalni direktor crveno-bijelih Zvezdan Terzić je nakon žrijeba za grupnu fazu Lige Evrope naglasio da neće biti prodaje i sada je to zvanično. Bilo je ponuda vrijednih i 5.000.000 evra, htio ga je prije svega Trabzon, ali Slovenac ostaje.

Na "Marakani" su ambicije da se prođe grupa u Ligi Evrope i sada je odlučeno da se osovina Rade Krunić - Timi Maks Elšnik ne rasparuje. Došao je mladi Mahmudu Bađo, ali teško da on odmah može da zaigra kao dvojica lidera.

Već je prodato mnogo igrača, doći će novac od plasmana u Evropu, od evropskih utakmica i Zvezda ne mora da prodaje svoje ključne igrače. Vidjećemo šta će biti sa Seolom i Šerifom Endiajeom koji su takođe pominjani kao potencijalni pikovi za odlazak.