"Njega čeka duža pauza": Milojević potvrdio da je Krunić povrijeđen

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević oglasio se pred gostovanje Novom Pazaru, rom prilikom otkrio je da ne u predstojećem periodu ne računa na Radeta Krunića kojeg čeka duža pauza.

Vladan Milojević najava Zvezda Novi Pazar Izvor: MN PRESS

U sedmom kolu Superlige Novi Pazar će ugostiti Crvenu zvezdu u nedjelju od 19.30 sati. A, pre nego što se tim uputi ka jugu Srbije trener Vladan Milojević odgovarao je na pitanja medija, pa je tako glavna tema bio susret sa Pafosom i ispadanje iz Lige šampiona.

Sada je jasno da će crveno-bijeli igrati u Ligi Evrope, pa je trener Milojević govorio i o tome: "Liga Evrope je jedno jako dobro takmičenje. Vidjeli smo protivnike, čekamo sutra raspored, a na nama je da damo sve od sebe i prođemo dalje", rekao je strateg crveno-bijelih.

Osim ispadanja iz Lige šampiona, ono što je javnosti skrenulo pažnju bio je i potencijalni odlazak Tima Elšnika, pa je Milojević objasnio: "Elšnik je jako bitan za naš tim, naročito u ovom dijelu sezone kada nas poslije septembra očekuju utakmice na svaka tri dana. On je dugo sa nama i drago mi je što je ostao."

Šta je Milojević rekao o Novom Pazaru?

Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Na red je došla i utakmica protiv Novog Pazara. "Utakmica sa Pafosom je iza nas, spremali smo se ovih par dana dobro i vidjećemo na koje ćemo igrače moći da računamo. Igramo protiv jedne dobre ekipe koja je prošle sezone zasluženo izborila plasman u kvalifikacije za Ligu konferencija. Znamo da je Novi Pazar jedno od najtežih gostovanja u ligi."

Milojević je prokomentarisao i najveće prijetnje iz redova rivala. "Novi Pazar je dosta promijenio sastav. Došlo je mnogo kvalitetnih igrača. Njihov trener Gaćinović je iskusan i dobro poznaje igrače i klub, napravio je jedan dobar kolektiv. Dok je Adem Ljajić bio u klubu, sigurno da je bio centralna figura, ali ne treba zaboraviti ni Mesarovića koji je imao jako dobru sezonu. Sada imaju mlade, brze i poletne fudbalere, iz utakmice u utakmicu djeluju sve bolje, tako da nas čeka vrlo težak posao."

Kakvo je zdravstveno stanje u timu Crvene zvezde?

Kada je riječ o zdravstvenom biltenu, Milojević je izneo najnovije informacije. "Sigurno znamo da neće biti Radeta Krunića. Njega čeka duža pauza i nadam se da će mu reprezentativna pauza dobro doći da se polako vrati. Za ostale ćemo tek danas vidjeti na koje igrače možemo da računamo."

Nije želio da otkrije šef stručnog štaba našeg tima koji bonus igrači će početi meč. "Imamo više rješenja, ali ima još vremena, donijećemo odluku pred utakmicu."

Posebnu pažnja privlači i činjenica da će na tribinama u Novom Pazaru biti prisutne samo žene i djeca. "Novi Pazar je lokalno-patriotski klub. Uvjeren sam da će doći puno djece i žena, oni će podržavati svoj klub, to tako i treba. Svakako je ljepše igrati pred punim nego pred praznim tribinama. Očekujem da stadion bude ispunjen i da atmosfera bude onakva kakva i dolikuje", zaključio je Milojević.   

