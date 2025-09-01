Trener Crvene zvezde priznao da nije bilo nimalo lako nakon ispadanja iz Lige šampiona.

Izvor: Nikola Mitic/© MN press, all rights reserved

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević iznio je utiske poslije ubjedljive pobjede u Novom Pazaru, u okviru 7. kola Superlige Srbije. On je uspio da odmori i rastereti igrače koji su igrali više minuta evropskim mečevima, ali nisu previše odmarali, pošto im je dao šansu u drugom poluvremenu.

Krenuo je meč sa Arnautovićem i Radonjićem koji su zamijenjeni u 63. minutu, a kapiten Mirko Ivanić i Šerif dobili su šansu od 71. minuta. Strateg crveno-bijelih kaže da je ovo dobar način za povratak na pobjednički kolosijek nakon šokantnog ispadanja iz Lige šampiona.

Vidi opis Da li je ovo pravi put za Crvenu zvezdu? Vladan Milojević još uvijek ne može da preboli Pafos Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

"Najveći izazov smo bili sami sebi. Vratili smo se nakon šokantnog rezultata u Evropi, željeli smo reakciju. Igrali su oni koji su imali manju minutažu i koji su imali problem sa povredama, poput Marka Arnautovića. Nemamo drugog izlaza. Imali smo dobru reakciju protiv jakog protivnika. Čestitam svojim igračima i dobroj ekipi Novog Pazara na sjajnom ambijentu. Sada je važno da se dobro odmorimo. Zbog reprezentativnih obaveza veliki broj igrača neće biti tu. Nadam se da će se svi vratiti zdravi", rekao Milojević za "Arena sport".