Haos na tribinama u Novom Pazaru: Žene i djeca vrijeđali igrače Crvene zvezde

Autor Dragan Šutvić
0

Na ubjedljivu pobjedu Crvene zvezde u Novom Pazaru sjenku su bacile neprijatne slike sa tribina.

Žene i djeca vriježali fudbalere Crvene zvezde u Novom Pazaru Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Crvena zvezda ubjedljivo je savladala Novi Pazar (1:5) u sedmom kolu Superlige. Međutim, trijumf gostiju upropastila su dešavanja na tribinama, pošto su žene i djeca - jedini kojima je dozvoljen ulaz - uputili pogrdne povike igračima crveno-bijelog tabora.

Umesto da susret bude poseban, baš zbog odabranog soja publike, iz Novog Pazara poslate su ružne slike. Domaćin je imao kaznu, zbog koje su samo žene i djeca mogli da prisustvuju meču, što je trebalo da bude zanimljivo, a ujedno i da zaštiti odmladinu od raznih neprimjerenih povika sa tribina, međutim dogodilo se suprotno...

Sa tribina u Novom Pazaru čuli su se povici "Ubij cigana" i "Cigani, cigani". Zbog toga čini se da kazna nije urodila plodom...

Ova utakmica imala je poseban značaj za navijače jer je u njoj Marko Arnautović postigao prvenac u crveno-bijelom dresu. Takođe, Delije su mogle vidjeti i mladog Vasilija Kostova koji je sa svega 17 godina razigravao tim i dijelio asistencije, kao da je oduvijek dio tabora Vladana Milojevića. Aleksandar Katai postigao je dva gola, a mrežu su zatresli i Mirko Ivanić i Šerif Endiaje.

