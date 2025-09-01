MONDO saznaje: Zvezda krenula po Tomasa Hendela: Nosio dres Portugala, sad će mijenjati Krunića

Tomas Hendel je po saznanjima MONDA igrač koga Crvena zvezda želi. Pregovori su u toku, čekaju se dogovor i potpis ugovora.

Izvor: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Crvena zvezda je munjevito reagovala i riješila da "zakrpi" rupu koja se otvorila kada se povrijedio Rade Krunić. Kako MONDO saznaje, na "Marakanu" će kao konkurencija na mjestu centralnog veziste doći Portugalac Tomas Hendel.

Ovaj 24-godišnjak najbolje igra kao defanzivni vezista, bio je mladi reprezentativac Portugala, a cijelu dosadašnju karijeru proveo je u Vitoriji iz Gimaraeša. Nakon nekoliko sezona u drugoj ekipi od 2021. je član prvog tima.

Tomas Hendel je austrijskog porijekla, a iako u ugovoru ima otkupnu klauzulu vrednu 15.000.000 evra transfer sigurno neće biti ni blizu te cifre. Ako se ovaj transfer ostvari Crvena zvezda će pored Timija Maksa Elšnika i Radeta Krunića na mjestima u centru veznog reda imati dva nova pojačanja - Mahmudu Bađa i Tomasa Hendela.

Iako trenutno nema Portugalaca u Crvenoj zvezdi tu su trojica Brazilaca kojima je portugalski maternji jezik. Što se tiče prošlosti portugalskih igrača je bilo, a najskorije su tu igrali napadači Tomane i Ugo Vijeira.

