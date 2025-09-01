logo
Kako je Zvezda platila Hendela jeftinije? U ugovoru postoji "caka" zbog koje je na popustu

Tomas Hendel bio je na meti daleko bogatijih klubova od Crvene zvezde koji su nudili i više novca od nje, ali su se povukli, a Vitorija Gimaraeš je morala da proda svog najboljeg igrača. To je iskoristila Zvezda, ali je morala u ugovor da stavi posebnu klauzulu.

Tomas Hendel ugovor sa Zvezdom Izvor: Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Portugalski fudbaler Tomas Hendel (24) neočekivana je bomba Crvene zvezde za kraj ljetnog prelaznog roka, kako je prvi javio "Mondo". Čuvala je Zvezda u tajnosti njegovo ime, nadala se da će i dalje biti na tržištu kada dođu posljednji dani avgusta i prvi septembra, kada su po prirodi svi mnogo fleksibilniji u pregovorima, tako da je na kraju i dočekala svoju šansu.

Ostali su još sitni detalji i Tomas Hendel će postati fudbaler Zvezde, a pojavljuju se različite informacije o cijeni koju će srpski šampion platiti Vitoriji Gimaraeš za ovaj transfer.

Izvor: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Prema našim informacijama, potvrđenim i u Portugalu, u pitanju je transfer koji je Zvezdu izaći nešto preko četiri miliona evra (3,2 miliona evra fiksno i još milion evra kroz bonuse), dok je tu i posebna klauzula zbog koje je portugalski klub pristao da proda svog fudbalera "na popustu". Naime, Crvena zvezda se već obavezala da će 20 odsto od idućeg transfera leći na račun Vitorije, što neće biti malo ako Hendel nastavi da igra kao što je do sada u Portugalu.

Uostalom, postoji razlog zašto je CSKA iz Moskve nedavno za njega nudila šest miliona evra, zašto su ga tražli Milan, Porto i Bešiktaš, ali na kraju nije došlo do dogovora, a Vitorija je već odlučila da proda svog najboljeg igrača. I zato je morala da pristane na neke kompromise kada joj se javila Crvena zvezda.

Ko je Tomas Hendel?

Portugalac, inače austrijskih korijena, najbolje se snalazi kao zadnji vezni, ali to nije dovoljno detaljno objašnjenje Tomasovih kvaliteta. Visok je 180 centimetara, bolje igra lijevom nogom i mogao bi da bude saigrač ili zamjena Radetu Kruniću u novoj sezoni. Tomas Hendel nije kreativac, već spona između posljednje linije tima i napadačkog dijela - defanzivniji od Elšnika i kvalitetniji od Bađa.

Svojevremeno je kao defanzivni vezni igrač zabilježio tri nastupa za mladu reprezentaciju Portugala. Tokom 2021. godine igrao je u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, a dio generacije činili su i svjetski poznati igrači poput Gonzala Ramoša i Vitinje (PSŽ), Fabija Vijeire (Arsenal), Nuna Tavareša (Lacio), Fabija Silve (Borusija Dortmund), Franciska Konseisaa (Juventus)...

Crvena zvezda ima rok do ponoći 2. septembra da ga registruje za Ligu Evrope.

