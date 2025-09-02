logo
"Vratiću se jednog dana": Dirljiv oproštaj Veljka Milosavljevića od Crvene zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Mladi fudbaler Veljko Milosavljević objavio emotivnu poruku nakon transfera u Bornmut.

Dirljiv oproštaj Veljka Milosavljevića od Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Doskorašnji fudbaler Crvene zvezde Veljko Milosavljević oprostio se od kluba i navijača emotivnom porukom. Talentovani štoper prelazi u Bornmut u transferu vrijednom 15.000.000 evra, a srpski šampion ima i 10 odsto od naredne prodaje. Ovo je ujedno najveći posao crveno-bijelih u istoriji, čime je oboren rekord Andrije Maksimovića.

Milosavljević je uz galeriju fotografija u voljenom dresu objavio i dirljiv tekst:

"Ovaj dan je došao brže nego što sam očekivao... Iako sam znao da će doći trenutak kada ću morati da se rastanem sa Zvezdom, nikada nije pravi momenat za to. Odrastao sam na Marakani i prošao sa mojom Zvezdom najljepše trenutke u životu, ali i one teške. Zahvalio bih se svima koji su uticali na to da postanem dobar fudbaler, kao i dobar čovjek prije svega, i gledali me svakog novog dana kako rastem. Hvala svim trenerima i saigračima, hvala svim zaposlenima u klubu, jer su svi oni zaslužni za to što sam u Zvezdi ostvario svoje snove. Igrati za klub koji voliš je nešto posebno i osećaj koji ne može da se mjeri ni sa jednim drugim", napisao je Velja i obratio se navijačima:

"Hvala i navijačima koji su bili uz nas i kada smo zajedno slavili i kada smo dijelili tugu. Od danas, pridružujem se njima i biću do kraja života uz Zvezdu, makar neko vrijeme kao navijač, dok se jednog dana ne vratim na Marakanu. Čast mi je što sam igrao i dijelio svlačionicu sa majstorima fudbala, koji su mi bili uzori, dok sam igrao za mlađe kategorije. Takođe mi je čast što gdje god da budem nastavljao karijeru, zauvijek ću ostati 'Zvezdino dijete'! Želim Zvezdi mnogo sreće u osvajanju novih trofeja i učešćima u evropskim takmičenjima.Od rođenja mog… Zauvijek vaš", stoji u objavi.

