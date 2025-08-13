Milosavljević ruši rekord Andrije Maksimovića? Zvezda presjekla oko mladog štopera

Štoper Crvene zvezde Veljko Milosavljević ostaje na Marakani dokle god ne stigne ponuda vrijedna 15 miliona evra.

Mladi štoper Veljko Milosavljević nije na prodaju. On će biti jedan od glavnih aduta Vladana Milojevića u plej-ofu Lige šampiona protiv kiparskog Pafosa, pošto je Rodrigao sam sebe eliminisao zbog crvenog kartona dobijenog u revanšu protiv poljskog Leha na Marakani (1:1).

Iako se nedavno spekulisalo o interesovanju iz Premijer lige, tačnije Bornmuta, za sada od prodaje neće biti ništa. Kako prenosi "Mozzartsport" ovakvu odluku čelnika srpskog šampiona jedino bi mogla da promijeni cifra od 15.000.000 evra, što bi bio novi rekord Zvezde u izlaznim transferima, pošto je prethodno Andrija Maksimoivić prodat Lajpcigu za 14 miliona. Bornmut je za sada bio najkonkretniji, ali su se za Milosavljevića skenirali i skauti Evertona, Njukasla, kao i Brajtona.

Crvena zvezda "siječe" poslije Leha

Srpski šampion je spreman da se odrekne snažnog napadača Šerifa Endijaea koji će u transferu vrijednom osam miliona evra preći u Saudijsku Arabiju. Takođe, Jung Vu Seol je na izlaznim vratima Marakane, a navodno bi njegova zamjena bio sunarodnik Džae Von Hvan koji trenutno igra za Degu. Veljko Milosavljević do daljeg ostaje u crveno-bijelom dresu, pošto Vladan Milojević ozbiljno računa na njega u nastavku kvalifikacija.