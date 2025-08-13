logo
Još jedan Nigerijac stiže u Zvezdu: Crveno-bijeli "iskopali" pravo blago u Norveškoj

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Crvena zvezda dovodi štopera iz Nigerije, Tebo Učena je novo pojačanje.

Crvena zvezda dovodi štopera iz Nigerije, Tebo Učena Izvor: Screenshot/YouTube/@sarpsborg08ff

Crvena zvezda dovodi Teba Učenu (25) iz norveškog Sarpsborga u svoje redove i ranije su postojale indicije, ali sad je gotovo sve riješeno. Nigerijac je već u Beogradu, a uskoro bi trebalo i da potpiše za klub iz Ljutice Bogdana, i to četvorogodišnju ugovor. Na sve to Norvežani će dobiti obeštećenje od 2.700.000 evra.

Još jedan Nigerijac oblači crveno-bijeli dres, ali ovog puta u fudbalu, saznaje Mocart sport. Učena će pojačati tim taman pred duel sa Pafosom, mada je realnije da će biti spreman za revanš. Nigerijac, koji je u Evropu stigao 2021. iz lokalnog Nasarava junajteda, sada će biti veoma važan dio zadnje linije u timu Vladana Milojevića.

Godinu dana je igrao za Heken u Švedskoj, dok je na ljeto 2023. godine potpisao za Sarpsborg, a sjajnim partijama u Norveškoj preporučio se timu crveno-bijelih. Učena će ujedno biti traći štoper kojeg je srpski klub angažovao tokom ljeta.

Učena je odigrao jedan meč za reprezentaciju Nigerije, i to prijateljski susret protiv Meksika u julu 2021. Tada je igrao na pozajmici u Hekenu, a onda je ovaj klub uskoro iskoristio priliku i da otkupi ovog igrača.

