Propao mu transfer u Italiju, stiže u Crvenu zvezdu: Crveno-bijeli našli zamjenu za Jung Vu Seola

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Jung Vu Seol pred odlaskom iz Zvezde, mijenja ga sunarodnik.

zvezda nasla zamjenu za jung vu seola Izvor: Adek BERRY / AFP / Profimedia

FK Crvena zvezda se plasirala u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona gdje će snage odmjeriti sa kiparskim Pafosom. Dan nakon što su crveno-bijeli eliminisali poljski Leh, pojavile su se informacije o potencijalnim odlascima sa Marakane. Po svemu sudeći, snažni napadač Šerif Endiaj je završio svoju epizodu u Zvezdi, a njegovim stopama će i Jung Vu Seol.

Cijena njegove "slobode" je 5.000.000 evra i najveće interesovanje je pokazao engleski Šefild junajted. Moraće uprava Zvezde hitno da reaguje, pošto je Seol jedan od ključnih igrača u timu Vladana Milojevića. Navodno fudbaler iz Južne Koreje želi da ide, dok postoji šansa da ostane do kraja evropskih kvalifikacija.

Seol i Šerif
Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema saznanjima Meridian sporta, Zvezda je zainteresovana za Džae Von Hvana, desnog beka Degua koji bi bio direktna zamjena za Seola. Klub iz Južne Koreje traži 2.000.000 evra, što je i više nego prihvatljiva suma za srpskog šampiona. Navodno, alternativa je i Ognjen Mimović, ali to je dosta skuplja opcija.

Ko je Džae Von Hvan?

Prvo su ga "skenirali" u Italiji, ali je njegov transfer u Pizu nedavno propao, pošto su finansijska potraživanja od 2 miliona evra bila previsoka za taj klub. Za reprezentaciju Južne Koreje je odigrao tri utakmice, a u tekućoj sezoni za Degu je nastupio na 24 meča i upisao dvije asistencije.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:15
koreografija navijača Crvene zvezde
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

