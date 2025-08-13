Crvena zvezda na prvi meč protiv Pafosa mora bez Radeta Krunića, ali trener Vladan Milojević bio je u pravu što ga nije zamijenio i ostavio ga je s kartonom u igri. Da jeste, bila bi to pogrešna poruka cijelom timu i velika opasnost pred najvažnije mečeve Lige šampiona.

Izvor: STARSPORT / Shutterstock Editori

Vladan Milojević ima neverovatnih 15/15 u evropskim kvalifikacijama sa Crvenom zvezdom i mnogi treneri bi na njegovom mjestu to izdeklamovali umjesto "dobar dan", međutim na svaki pomen takve statistike - od njega dobijemo sramežljivu reakciju, kao da mu je neprijatno.

Ne voli pažnju, ne voli priču o rekordima, ne voli fudbalsku "triviju" i podatke koji služe da popune tišinu i novinske rubrike kada se ne igra, tako da nije mnogo pažnje pridavao ni nečemu o čemu je - kako bi to rekli - "brujala zvjezdaška javnost" danima pred revanš sa Lehom. U trenutku kada Zvezda ima 3:1 iz prvog meča, tražila se "dlaka u jajetu" i pronađena je u vidu parnih kartona Radeta Krunića i posljedica koji čekaju ekipu ako dobije još jedan žuti.

Vidi opis Vladan Milojević je bio u pravu: Sve što znamo o njemu palo bi u vodu, pitajte i Svetislava Pešića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Gotovo kataklizmično govorilo se o tom detalju, kao da je Rade Krunić prvi fudbaler u istoriji Crvene zvezde - ako ne i fudbala - koji je morao da igra opterećen kartonima. I oko toga se napravila fama nad famama, kada je u 81. minutu revanša u Beogradu "požutio" jer je zakasnio na jedan start.

Baš u toj atmosferi "nesagledivih posljedica" koji čekaju Crvenu zvezdu ako Rade Krunić dobije taj ozloglašeni žuti karton pred meč sa Pafosom, mnogi na stadionu - a tek oni kraj TV ekrana kojima je skrenuta pažnja na "trenutak koji može da odluči" - počeli su da se hvataju za glavu. Kao da je Crvena zvezda primila tri gola za 60 sekundi i ispala iz Lige šampiona, a ne bila na putu da se rutinski plasira u plej-of Lige šampiona, baš jer je igrala bespoštedno.

"Šta da radimo. Ja ne razmišljam na takav način...", rekao je Vladan Milojević poslije utakmice, objasnivši da iako je Krunić bio nesmotren i upozoren - sport je takav i u njemu adrenalin dovodi do promjene planova.

Izvor: MN PRESS

"To da li je trebalo da izađe ili da ne izađe... Ne treba da pravimo takve kartone i to je to. Dobijali smo neke jer smo zaslužili, a druge - ne jer nas sudija ne voli - nego jer su ovo kvalifikacije za Ligu šampione. To su iskusne sudije, tu je VAR... Nema veze. idemo dalje bez Radeta Krunića", naglasio je trener Zvezde koji je rekao da ga iznenađuju uopšte ovakva pitanja i teme, pošto postoje stvari u fudbalu koje ne mogu do kraja da se kontrolišu, mada i njega nerviraju.

Ko je kriv što je Rade Krunić ipak dobio žuti karton zbog kog neće igrati naredne nedjelje prvi meč protiv Pafosa? Sudija, da li sam Rade - ili trener Vladan Milojević koji ga nije zamijenio? Nije to ni bitno, važno je razumjeti da je trener Zvezde donio odluku kakvu bi donio i da je mogao da predvidi šta će se desiti u 81. minutu na "Marakani".

Da je samo "poslušao javnost" - i izveo Krunića jer Zvezda u ukupnom rezultatu ima 4:1 protiv Leha - Vladan Milojević bi imao opciju više za Pafos, ali bi dugoročno izgubio sebe i sve ono što znamo o njemu palo bi u vodu. Takav potez, posebno kad pola zemlje priča o potencijalnom kartonu Krunića, pokazao bi iste sekunde da je zadovoljan urađenim, poručio bi igračima da je posao urađen i opustio ih u trenutku kada tenzija ne smije da ni na jedan sekund.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Upravo u toj tenziji, konstantnom stresu i potrebi nadmašivanja rezultata, Milojević uživa i uspijeva da održi takmičarski naboj kod svojih igrača i kada to ne djeluje moguće. Odlukom da Krunić - najbolji fudbaler Zvezde ovog ljeta - može da odmori pošto je "posao urađen" mogao bi samo dugoročno da poremeti atmosferu unutar tima.

Ne treba zaboraviti i da je Elšnik igrao povrijeđen i da bi mnogo bilo da je Zvezda bila i bez njega i Krunića na terenu, ne treba ni potcijeniti kako bi to uticalo na Mahamadua Bađoa, da li bi ulazak na teren umjesto Krunića bila poruka da u njega ne postoji bilo kakvo povjerenje pred Pafos... A ne treba ni potpuno odbaciti činjenicu da je Milojević računao da mu je Krunić potrebniji za revanš na Kipru, nego u Beogradu, gdje će opet morati da upozorava da posao nije urađen i da Zvezda nije u Ligi šampiona iako su je već svi tamo postavili.

Između ostalog, pitajte Svetislava Pešića zašto niti jednom riječju ne želi da potvrdi ulogu favorita pred Eurobasket, niti da se diči jer je Kipar pobijeđen sa 67 razlike i oboren još jedan tobože rekord, potrebna mu je tenzija da bi fokus ostao pravi.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:15 koreografija navijača Crvene zvezde Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)