"U napadima na policiju povrijeđeno 27 policijskih službenika": Ministar Dačić o sinoćnjim nemirima na ulicama

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se povodom nemira koji su se sinoć desili na ulicama.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se na konferenciji za medije.

"Imali smo na mnogo mesta u Srbiji pojavu napada učesnika blokada na prostorije SNS, u nekoliko mesta i na prostorije SPS. Najteže je bilo, uz napad na građane koji njih ne podržavaju, koji su pristalice SNS, koji su se u većem broju okupili ispred svojih odbora. Najveći broj povređenih su građani koje su povredili učesnici blokada. Ako bi vršili rekapitulaciju, u napadima na policiju povređeno je 27 policijskih službenika. Više desetina, pa i više nego što je i sinoć rečeno, čekamo još izveštaje, više od 70, 80 građana koje su blokaderi povredili. 47 lica je dovedeno, podneto 47 prekršajnih prijava, 5 krivičnih. Policija je noćas radila na očuvanju javnog reda i mira, trpela je masovne napade na svoje snage. Bili su masovni napadi na prostorije SNS. Najteža situacija je bila u Novom Sadu, bilo je napada i u Kraljevu, Lazarevcu i drugim mestima. Policija je imala zadatak da spasava živote građana koje su napadali učesnici blokada i svoje živote. Neki od policajaca imaju i teške telesne povrede", rekao je Dačić i dodao:

"Pozivamo sve na mir, da se prestane sa napadima na druge političke stranke, na druge građane, da se prestane da se odlazi ispred prostorija političkih stranaka i adresa. To izaziva sukobe, ugrožava sigurnost i bezbednost. Mi ćemo raditi na identifikaciji u narednih nekoliko sati. U narednih 48 sati se sankcionišu svi oni koji su prekršili zakon i doveli do povređeivanja građana i policajaca. Sinoć sam rekao, manipulisalo se podatkom da je vatreno oružje korišćeno od strane građana koji su branili prostorije SNS, reč je o službenom licu pripadniku Vojske koje radi na obezbeđenju štićene ličnosti. Povređen je i jedan broj pripadnika Vojske, sedmorica iz jedinice koja se bavi zaštitom ličnosti. Policija je spasavala živote građana i svoje, da nije došlo do toga sigurno bi bilo žrtava. Protiv svih koji su kršili zakon, biće identifikovani i sankcionisani. Pozivam sve da prestanu sa izazivanjem nasilja."

Ministar Dačić se osvrnuo i na incident koji se dogodio na reci Tamiš u Pančevu.

"U medijima smo imali izmišljene priče da policija radi na zaštiti pojedinca koji je izazvao nesreću na reci Tamiš, da policija nije intervenisala i da je reč o tome da postoje rodbinske veže. To lice je uhapšeno istog dana, nalazi se u KPZ Pančevo, određeno zadržavanje do 48 sati. Danas će biti privedeno do tužioca. Krivično delo za koje se tereti je pokušaj ubistva. Pozivam sve da prestanu sa izmišljanjem neistina jer to nikome ne donosi nikakve političke poene", rekao je Dačić.

