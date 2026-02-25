"Molim se za njegovo zdravlje i snagu": Dodik uputio riječi ohrabrenja Dačiću

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je iskrenu podršku dugogodišnjem prijatelju ministru unutrašnjih poslova Srbije Ivici Dačiću.
Dačić je hitno hospitalizovan, a Dodik je poslao želje za brzo i potpuno ozdravljenje.
"U mislima sam s njim i njegovom porodicom u ovim trenucima i molim se za njegovo zdravlje i snagu", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
Ministar unutrašnjih poslova Srbije i lider SPS-a Ivica Dačić u teškom je zdravstvenom stanju i smješten je hitno u bolnicu i priključen na aparate, javio je "Sputnjik".
Ивици Дачићу, мом дугогодишњем пријатељу, упућујем искрену подршку и жеље за брзо и потпуно оздрављење.— Милорад Додик (@MiloradDodik)February 25, 2026
У мислима сам с њим и његовом породицом у овим тренуцима и молим се за његово здравље и снагу.pic.twitter.com/9tiZPhiIbh