"Molim se za njegovo zdravlje i snagu": Dodik uputio riječi ohrabrenja Dačiću

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je iskrenu podršku dugogodišnjem prijatelju ministru unutrašnjih poslova Srbije Ivici Dačiću.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić/Mondo/Stefan Stojanović

Dačić je hitno hospitalizovan, a Dodik je poslao želje za brzo i potpuno ozdravljenje.

"U mislima sam s njim i njegovom porodicom u ovim trenucima i molim se za njegovo zdravlje i snagu", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Ministar unutrašnjih poslova Srbije i lider SPS-a Ivica Dačić u teškom je zdravstvenom stanju i smješten je hitno u bolnicu i priključen na aparate, javio je "Sputnjik".