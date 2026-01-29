U kući oca i sina narkotici, oružje i novac: Prve riječi Dačića o rekordnoj zapljeni droge kod Kruševca (Foto)

Ivica Dačić se oglasio o rekordnoj zapljeni droge kod Kruševca.

Izvor: MUP RS

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i potpredsjednik Vlade otkrio je sve detalje o najvećoj zapljeni droge u istoriji srpske policije. Uhapšene su dvije osobe u selu Konjuh kod Kruševca i zapljenjeno je pet kilograma droge čija vrijednost je skoro 10 miliona evra.

"Danas je u izvanrednoj akciji Uprave kriminalističke policije zaplijenjeno oko pet tona opojne droge marihuane, četiri automatske puške, jedan ručni bacač – zolja. To je rekordna policijska zapljena narkotika.

Uhapšeni su N.S. i R.S. (1958), dok se za jednim licem traga, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Značajniji rezultat ove akcije je u tome što smo spasili djecu od trovanja, što smo sklonili ovih pet tona marihuane sa ulice da ne truju našu djecu, jer sigurno osim evropskog tržišta, ova marihuane dijelom je, najvjerovatnije, bila namijenjena i za domaće.

Policija će nastaviti da ispituje odakle je droga došla, najvjerovatnije od južnih susjeda, ali to je stvar za dalju istragu i međunarodnu policijsku saradnju. Još jednom želim da čestitam pripadnicima Uprave kriminalističke policije i svim drugim organizacionim jedinicama koje su učestvovale u ovoj akciji", istakao je Dačić.

