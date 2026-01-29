logo
Najveća zapljena droge u istoriji Srbije: Oduzeto pet tona marihuane (Foto)

Najveća zapljena droge u istoriji Srbije: Oduzeto pet tona marihuane (Foto)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Uhapšene dvije osobe u akciji zapljene pet tona droge kod Kruševca.

Rekordna zapljena droge u Srbiji Izvor: MUP RS

U selu Konjuh kod Kruševca je danas zaplijenjeno pet tona marihuane čija vrijednost je oko 10 miliona evra, a kako prenosi "Blic", droga je pronađena u pomoćnom objektu jednog domaćinstva. Na lice mjesta stigao je i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić koji je saopštio da su uhapšene dvije osobe - R.S. (68) i N.S. (40).

Prema njegovim riječima, ovo je najveća zapljena droge do sada u Srbiji. Procjenjena vrijednost je oko sedam do 10 miliona evra.

Dio zaplenjene droge je bio namijenjen srpskom tržištu. Ostatak je bio namijenjen zemljama u Evropskoj uniji.

Pogledajte fotografije zaplijene droge kod Kruševca

(Blic/MONDO)

