Najveća zapljena droge u istoriji Srbije: Oduzeto pet tona marihuane (Foto)

Uhapšene dvije osobe u akciji zapljene pet tona droge kod Kruševca.
U selu Konjuh kod Kruševca je danas zaplijenjeno pet tona marihuane čija vrijednost je oko 10 miliona evra, a kako prenosi "Blic", droga je pronađena u pomoćnom objektu jednog domaćinstva. Na lice mjesta stigao je i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić koji je saopštio da su uhapšene dvije osobe - R.S. (68) i N.S. (40).
Prema njegovim riječima, ovo je najveća zapljena droge do sada u Srbiji. Procjenjena vrijednost je oko sedam do 10 miliona evra.
Dio zaplenjene droge je bio namijenjen srpskom tržištu. Ostatak je bio namijenjen zemljama u Evropskoj uniji.
