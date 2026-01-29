USKOK pokrenuo istragu: Kamionima prevozili kokain vrijedan tri miliona evra, među uhapšenima i policajac

Hrvatska Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK) pokrenula je istragu protiv sedmoro državljana Hrvatske i prevozničke kompanije zbog sumnje da su prevozili 127 kilograma kokaina širom Evrope.
Sedmorica članova kriminalne grupe za krijumčarenje droge uhapšeni su juče nakon analize njihovih poruka na aplikaciji "Skaj".
Riječ je Hrvoju Bertaku i još šestorici uključenih u transport narkotika, prenosi portal "Indeks".
Istragom su, kako je navedeno, obuhvaćeni prevoznici, ali i jedan policajac koji im je pomagao.
Drogu su od marta 2020. do 9. marta 2021. godine prevozili iz Velike Britanije, Slovenije, Belgije, Holandije, NJemačke, Austrije i Hrvatske, ali i natrag prema tim zemljama.
Jedan od osumnjičenih je koristio teretna vozila u vlasništvu svog trgovačkog društva, a drugi teretnjake u vlasništvu svoje firme, a za prevoz su angažovali druge osumnjičene, odnosno zaposlene kod njih.
Prevezeno je 127 kilograma kokaina u vrijednosti od najmanje 3.048.000 evra, 10 litara amfetaminskog ulja u vrijednosti od najmanje 20.000 evra, te 193 kilograma konoplje u vrijednosti od najmanje 231.600 evra.
USKOK će predložiti određivanje istražnog zatvora protiv tri okrivljena lica, dok je jednom određena mjera opreza.