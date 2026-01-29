USKOK pokrenuo istragu: Kamionima prevozili kokain vrijedan tri miliona evra, među uhapšenima i policajac

Hrvatska Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK) pokrenula je istragu protiv sedmoro državljana Hrvatske i prevozničke kompanije zbog sumnje da su prevozili 127 kilograma kokaina širom Evrope.

Izvor: Shutterstock

Sedmorica članova kriminalne grupe za krijumčarenje droge uhapšeni su juče nakon analize njihovih poruka na aplikaciji "Skaj".

Riječ je Hrvoju Bertaku i još šestorici uključenih u transport narkotika, prenosi portal "Indeks".

Istragom su, kako je navedeno, obuhvaćeni prevoznici, ali i jedan policajac koji im je pomagao.

Drogu su od marta 2020. do 9. marta 2021. godine prevozili iz Velike Britanije, Slovenije, Belgije, Holandije, NJemačke, Austrije i Hrvatske, ali i natrag prema tim zemljama.

Jedan od osumnjičenih je koristio teretna vozila u vlasništvu svog trgovačkog društva, a drugi teretnjake u vlasništvu svoje firme, a za prevoz su angažovali druge osumnjičene, odnosno zaposlene kod njih.

Prevezeno je 127 kilograma kokaina u vrijednosti od najmanje 3.048.000 evra, 10 litara amfetaminskog ulja u vrijednosti od najmanje 20.000 evra, te 193 kilograma konoplje u vrijednosti od najmanje 231.600 evra.

USKOK će predložiti određivanje istražnog zatvora protiv tri okrivljena lica, dok je jednom određena mjera opreza.