logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

USKOK pokrenuo istragu: Kamionima prevozili kokain vrijedan tri miliona evra, među uhapšenima i policajac

USKOK pokrenuo istragu: Kamionima prevozili kokain vrijedan tri miliona evra, među uhapšenima i policajac

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Hrvatska Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK) pokrenula je istragu protiv sedmoro državljana Hrvatske i prevozničke kompanije zbog sumnje da su prevozili 127 kilograma kokaina širom Evrope.

Kako su hrvatski prevoznici švercovali narkotike širom EU Izvor: Shutterstock

Sedmorica članova kriminalne grupe za krijumčarenje droge uhapšeni su juče nakon analize njihovih poruka na aplikaciji "Skaj".

Riječ je Hrvoju Bertaku i još šestorici uključenih u transport narkotika, prenosi portal "Indeks".

Istragom su, kako je navedeno, obuhvaćeni prevoznici, ali i jedan policajac koji im je pomagao.

Drogu su od marta 2020. do 9. marta 2021. godine prevozili iz Velike Britanije, Slovenije, Belgije, Holandije, NJemačke, Austrije i Hrvatske, ali i natrag prema tim zemljama.

Jedan od osumnjičenih je koristio teretna vozila u vlasništvu svog trgovačkog društva, a drugi teretnjake u vlasništvu svoje firme, a za prevoz su angažovali druge osumnjičene, odnosno zaposlene kod njih.

Prevezeno je 127 kilograma kokaina u vrijednosti od najmanje 3.048.000 evra, 10 litara amfetaminskog ulja u vrijednosti od najmanje 20.000 evra, te 193 kilograma konoplje u vrijednosti od najmanje 231.600 evra.

USKOK će predložiti određivanje istražnog zatvora protiv tri okrivljena lica, dok je jednom određena mjera opreza.

Možda će vas zanimati

Tagovi

kokain droga Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ